«شاهين للرجبي» بطل السوبر الإماراتي المصري

«شاهين للرجبي» بطل السوبر الإماراتي المصري
25 سبتمبر 2025 11:53

دبي (الاتحاد)
توج فريق شاهين بكأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي لفئة 15 لاعباً في نسختها الأولى، بعد فوزه على فريق الإسكندرية بنتيجة 62-10، في المباراة التي جرت بينهما باستاد ذا سيفز دبي، وتأتي النسخة الأولى من كأس السوبر, بعد إبرام اتفاقية بين الاتحادين الإماراتي والمصري على إقامتها سنوياً، على أن تقام بالتناوب بين البلدين وستكون النسخة الثانية في ضيافة الاتحاد المصري للعبة.
وأعرب سعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي والأمين العام للاتحاد العربي للرجبي، عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من السوبر الذي يعزز العلاقات بين الاتحادين الإماراتي والمصري، وقال إن إقامته حقق الكثير من المكاسب الفنية والتنظيمية والإدارية، للفريقين، من خلال الاحتكاك فيما بينهم.
وأضاف النعيمي: تنظيم مثل هذه الأحداث تدخل ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد، من خلال عقد اتفاقيات وإقامة مباريات مع الاتحادات الأخرى، من أجل رفع مستوى لاعبينا، بالإضافة إلى أن فريق شاهين بطل النسخة الأولى لديه برنامج إعداد قوي، من أجل رفع مستوى اللاعبين، خصوصاً أن هذا الفريق التابع للاتحاد شارك في بطولات مختلفة عدة، وفاز في أكثر من مناسبة، وهو ما يعزز الهدف الأساسي بشأن دعم صفوف المنتخب الأول للرجال بلاعبين مواطنين.

 

