الوحدة يبصم على «الديربي» بالأرقام الاستثنائية

الوحدة يبصم على «الديربي» بالأرقام الاستثنائية
25 سبتمبر 2025 12:04

مراد المصري (أبوظبي)

أثبت الوحدة جديته الفعلية في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بتحقيقه فوزاً ثميناً على الجزيرة 1-0، في لقاء «الديربي» الذي جاء مثيراً بمجرياته، وأكد فيه «العنابي» أن الصلابة الدفاعية تشكل كلمة السر في قوته، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة في خمس جولات حتى الآن، وهو الجانب الأهم بين عدة جوانب، وأرقام أخرى تؤكد مواصلة التطور والتفوق.
وعزز الوحدة تفوقه في مواجهة «الديربي» في الدوري، بتحقيق الفوز للمرة 14 مقابل 9 للجزيرة والتعادل 10 مرات، كما رفع رصيده إلى 56 هدفاً مقابل 54 لمنافسه في هذه المباريات ال 33، علماً أن الوحدة لم يخسر في آخر 10 مباريات أمام الجزيرة بالدوري، حيث عرف خلالها الفوز 7 مرات والتعادل 3.
واللافت في الهدف الذي جاء بالخطأ من رافائيل تايجر مدافع الجزيرة، أن الوحدة سجّل آخر 38 هدفاً له في مرمى الجزيرة بالدوري من داخل منطقة الجزاء (مع احتساب الأهداف العكسية) منذ هدف تيجالي في 2015.
ولم يخسر الوحدة في آخر 17 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين منذ الموسم الماضي، حقق خلالها 10 انتصارات، و7 تعادلات، ولم يخسر في آخر 20 مباراة بالمسابقات كافة، بفوزه 12 مرة، والتعادل 8 مرات.
ونجح الوحدة في جمع 11 نقطة من 3 انتصارات، وتعادلين حتى الآن، حيث لم يعرف الخسارة، كما ارتفعت المعنويات بتحقيقه الفوز على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يجعله من الفرق القادرة على المنافسة جدياً على الألقاب، ويعزز من طموحات جماهيره من «الأوفياء»، الذين قدموا أروع لوحات المساندة على المدرجات.
من جانبه، رفض البرتغالي خوسيه مورايش، مدرب الوحدة، رفع سقف التوقعات، وقال: «لا نفكر باللقب في الوقت الحالي، نحن ما زلنا بعيدين عن الأمر، أنا سعيد باللحظة الحالية التي نمر بها، ونريد مواصلة التطور مع لاعبين موهوبين لم يقدموا كل ما في جعبتهم لحد الآن».
وأضاف: المباراة كانت ذات حدة مرتفعة للغاية، ما جعل الفوز مهم للغاية، وقال: «سجلنا الهدف في توقيت ممتاز للغاية، كونه جعلنا نسيطر على اللقاء بشكل أفضل، بالطبع توقعنا رد فعل من المنافس في الشوط الثاني، بالنظر للجودة التي يمتلكها، وأردنا الحفاظ على نظافة شباكنا، ومحاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة، وحققنا ما نطمح إليه، والأهم أننا لم نسمح للمنافس في تهديدنا بشكل حقيقي، وسيطرنا على جميع المواقف، وأهنئ لاعبي على العمل الكبير الذي قاموا به. 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الجزيرة
