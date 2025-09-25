ريال مدريد وكيرات.. هنا يتوقف الزمان في ليلة «عيد كازاخستان»

علي معالي (أبوظبي)

سيكون أمام ريال مدريد 72 ساعة فقط للراحة بعد ديربي متوتر ضد أتليتكو مدريد بالدوري الاسباني يوم السبت المقبل، في الوقت الذي سيكون أمام فريق كايرات ألماتي الكازاخستاني ميزة كبيرة مع وجود 8 أيام كاملة من الاستعداد، بعد قرار اتحاد كازاخستان بتأجيل مباراة لكايرات بالدوري المحلي في الجولة الـ 24، ومباراة متصدر الدوري الكازاخستاني أمام عملاق دوري أبطال أوروبا ليست تحدياً رياضياً فحسب، بل هي أيضاً معلم ويوم تاريخي.

وبعد الديربي في ملعب «ميتروبوليتانو» مساء السبت سيضطر الريال على الفور إلى السفر لأكثر من 8 آلاف كيلومتر لدخول مباراة بدوري أبطال أوروبا، لا يُخفي رافائيل أورازباختين مدرب كايرات إعجابه بما يقدمه زميله تشابي ألونسو مع الريال، عندما قال:«كنت أشاهد باير ليفركوزن عندما كان تشابي يعمل هناك، لقد تعلمت الكثير من الطريقة التي أدار بها الفريق».

لهذا السبب يقضي أسبوع كيرات في تحليل الفيديو والدراسات التكتيكية والمعسكرات المغلقة في مركز التدريب، وكان الفريق الكازاخستاني قد خسر أمام سبورتنج لشبونة 4-1، في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها كايرات على أرضه في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي الريال، في لقاء يُعتبر مهرجان كرة القدم في جميع أنحاء كازاخستان.

وبالنسبة لقيادة كيرات، تُعد هذه المباراة أيضاً فرصة لإثبات القدرة التنظيمية وتأكيد مكانة النادي على الخارطة القارية، ليس فقط اللاعبون، ولكن مدينة «ألماتي» بأكملها «تغلي» أيضاً، فقد تم طرح التذاكر للبيع، وتم بيعها في غضون ساعات قليلة، حيث يتسع استاد ألماتي إلى 23.800 مقعد.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر التذكرة يتراوح من 46.75 يورو إلى ما يقرب من 400 يورو - وهو مبلغ ليس صغيراً عندما يكون الحد الأدنى للأجور في كازاخستان نحو 155 يورو شهرياً فقط. ومع ذلك، لا يزال الجمهور يقبل على دفع المال، لأن ظهور ريال مدريد لم يكن مجرد مباراة، بل كان مناسبة تاريخية.

تصبح التذاكر أصولاً قيمة، وفرصة للجماهير ليشهدوا بأعينهم أبطال أوروبا 15 مرة يتنافسون في بلدهم، وبالتالي ستكون مثل هذه المباراة لحظات لا تُنسى.