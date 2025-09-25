«ديربي مدريد» يجدد الصدام بين الريال وأتلتيكو في «الليجا»

مدريد(د ب أ)

يسعى فريق ريال مدريد إلى مواصلة بدايته المثالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وإضافة ثلاث نقاط جديدة، عندما يحل ضيفاً على جاره أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي التي تقام بعد غد السبت في الجولة السابعة من المسابقة.

ودائماً ما تكون لقاءات الفريقين من أكثر المباريات إثارة في كرة القدم الإسبانية. وتحمل هذه المباراة تحديداً طابعاً خاصاً، حيث يسعى ريال مدريد إلى مواصلة بدايته المثالية هذا الموسم، بينما يطمح أتلتيكو مدريد لاستعادة توازنه بعد انطلاقة غير مستقرة.

ويحتل الريال قمة جدول الترتيب برصيد 18، بعدما حقق الفوز في مبارياته الست السابقة، فيما يقبع أتلتيكو مدريد في المركز الثامن، بعدما حصد تسع نقاط فقط من أول ست مباريات، حيث حقق انتصارين وتعادلاً في ثلاث مباريات، وخسر في مباراة.

ويتفوق الريال في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث حقق الفوز في 123 مباراة، فيما حقق أتلتيكو 59 انتصاراً، فيما تعادلا في 58 مباراة من مجموع 240 مباراة التقيا فيها بالمسابقات كافة.

وفي الموسم الماضي، التقى الفريقان أربع مرات، حيث انتهت مباراتاهما بالدوري بالتعادل 1/1، ولكن الريال تغلب على أتلتيكو بركلات الترجيح في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري، التقى الفريقان في 176 مباراة، حيث فاز الريال في 91 مباراة، وفاز أتلتيكو في 41، ولكن لم يحقق الريال الفوز في آخر خمس مواجهات جمعتهما بالدوري.

ورغم البداية المتذبذبة لفريق أتلتيكو مدريد، بقيادة دييجو سيميوني، ولكنه سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة ،لاسيما وأنه حقق الفوز في آخر مباراة له أمام رايو فاييكانو 3 / 2 أمس الأربعاء.

وسيضطر سيميوني بنسبة كبيرة للاعتماد على التنظيم الدفاعي واللعب المباشر في التحولات الهجومية، خاصة مع غياب تياجو ألمادا، صانع الألعاب الأرجنتيني، الذي قدم أداءً لافتاً منذ انضمامه في الصيف، والذي تعرض لإصابة عضلية خلال فترة التوقف الدولي.

وفي المقابل، بدأ الريال هذا الموسم بأداء مثالي، حيث حقق الفريق الذي يقوده تشابي ألونسو الفوز في المباريات السبعة التي خاضها بكافة البطولات هذا الموسم، من بينها انتصارات مقنعة على إسبانيول، ومارسيليا، وريال سوسيداد.

ورغم هذه البداية القوية، حذر ألونسو لاعبيه من الاستهانة بأتلتيكو، مشدداً على أن مباريات الديربي كثيراً ما تخالف التوقعات. وفي ظل غياب ألمادا، قد تكون هيمنة ريال مدريد في خط الوسط العامل الحاسم، الذي يميل بكفة اللقاء لصالحهم.

وسيكون برشلونة على موعد مع مواجهة قوية يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف ريال سوسيداد. وتكمن صعوبة المباراة في أن برشلونة لن يكون أمامه سوى يومين فقط للاستعداد لمواجهة سوسيداد، لاسيما وأنه سيواجه ريال أوفييدو في وقت لاحق من اليوم في الجولة السادسة. ومع ذلك، رفع هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، راية التحدي من أجل تحقيق الفوز في المباراة لمواصلة مطاردة الريال على القمة، لاسيما أن برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز بأربع مباريات والتعادل في مباراة، وذلك قبل خوض مواجهة أوفييدو. في المقابل، يدخل ريال سوسيداد المباراة منتشياً، بعد فوزه على ريال مايوركا بهدف نظيف أمس الأربعاء، في الجولة السادسة، حيث كان هذا هو الانتصار الأول للفريق هذا الموسم، وجاء بعد تعادلين وثلاث هزائم. وسوف يسعى سوسيداد إلى استغلال نشوة الفوز لإضافة انتصار ثان، لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط.