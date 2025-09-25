الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030

لوف ينتقد خطة «فيفا» لزيادة منتخبات مونديال 2030
25 سبتمبر 2025 14:43

برلين(د ب أ)
انتقد يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64 فريقاً في نسخة 2030.
وقال المدرب الفائز بكأس العالم 2014 لقناة «نيترو» الألمانية على هامش مباراة الدوري الأوروبي بين فرايبورج وبازل مساء أمس الأربعاء: «اعتقد أن هذا مبالغ فيه للغاية». وأضاف:«أرى الأمر بشكل نقدي للغاية من منظور المدرب، لأن صحة اللاعبين وجودتهم يجب أن تأتي دائماً في المقام الأول».
والتقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينجيز، وعدد من المسؤولين في أميركا الجنوبية في نيويورك مساء الثلاثاء، لمناقشة زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للرجال إلى 64 فريقاً في نسخة عام 2030.
وتم تقديم المقترح للمرة الأولى في مارس من وفد أوروجواي خلال اجتماع عبر الإنترنت لمجلس فيفا.
وذكرت صحيفة «لا ناسيون» أن إنفانتينو هو من دعا إلى الاجتماع، وأنه يدعم خطة زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة.
وكانت هناك بالفعل زيادة في عدد الفرق من 32 إلى 48 فريقاً في كأس العالم 2026 التي ستقام في أميركا والمكسيك وكندا.
ويخشى لوف من حدوث مزيد من التراجع في جودة اللعبة. وقال:«زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 فريقاً يعني بالفعل فقدان الجودة بشكل عام، دون أن أسيء إلى الفرق الصغيرة. لكن كأس العالم أو بطولة أوروبا تعتمد أيضاً على المباريات عالية المستوى، وهذا ما يريده الناس أن يشاهدوه».

