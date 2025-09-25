«العين ماسترز» تستقطب 300 نجم عالمي في الريشة الطائرة

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن المنظمون عن اكتمال التحضيرات لاستضافة 300 لاعب ولاعبة من نخبة نجوم العالم يمثلون 40 دولة، للمشاركة في بطولة العين ماسترز 2025، التي تعقد منافساتها في نادي العين من 30 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل، وينظمها اتحاد الريشة الطائرة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتعتبر الحدث الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ضمن جولة السوبر 100 التابعة للاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وجاء الإعلان عن ترتيبات البطولة خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه سعيد خليفة المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي الرياضي، ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، وناصر خميس المري، الأمين العام للاتحاد، واللاعبان غدير علي الطاهري، وريان ملحان، وحضر المؤتمر فهد عيسى الحسني، نائب رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وبشرى النجار، عضو مجلس إدارة النادي.

وأعلنت نورة الجسمي، عن مشاركة إماراتية واعدة وطموحة بـ56 لاعباً ولاعبة في الحدث المهم الذي يسعى فيه المشاركون من حول العالم إلى حصد نقاط التصنيف الدولية ضمن مساعي التأهلي إلى بطولة العالم 2026، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وقالت: «البطولة تمثل علامة فارقة في مسيرة اللعبة داخل الدولة، وهي منصة لترسيخ اسم الدولة في خريطة الريشة الطائرة العالمية، كما تساهم في إلهام الأجيال الصاعدة في منتخباتنا الوطنية، ونشكر شركاء النجاح من مجلس أبوظبي الرياضي والرعاة والداعمين، ونتمنى حظًا موفقًا لكل اللاعبين، من الإمارات والعالم».

وقال سعيد المهيري: «رعاية ودعم بطولات مثل بطولة العين ماسترز تأتي في إطار استراتيجيتنا لتطوير المشهد الرياضي في الدولة، ونحن فخورون بجعل أبوظبي والعين وجهتين عالميتين للرياضات النوعية، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، خاصة لاعبينا الإماراتيين».

من جانبه قال ناصر خميس المري: «استضافة هذا العدد من النجوم العالميين في العين، إلى جانب منتخبنا، هو لحظة فخر لنا. الترتيبات والمستوى الفني للبطولة يؤكدان حجم المنافسة المرتقبة، ونتطلع لرؤية أداء مشرّف من لاعبينا».

وقالت اللاعبة غدير علي الطاهري، التي ستشارك في الزوجي النسائي إلى جانب فرح الحجي، وفي الزوجي المختلط مع ناصر الصايغ: «اللعب أمام العائلة والجمهور يمنحنا دافعًا إضافياً، والبطولة فرصة حقيقية لاختبار مستوانا أمام أبرز نجوم العالم، وآمل أن أُلهم المزيد من الفتيات الإماراتيات لخوض هذه الرياضة».

من بين أبرز الأسماء المشاركة من داخل الدولة اللاعبة تابيا عمر وشقيقتها ميشا عمر، بالإضافة إلى النجم الصاعد عبدالعزيز يحيى، الذي دخل التاريخ كأول إماراتي يحقق ميدالية في بطولة دولية رسمية.

كما واصل اللاعب ريان ملحان، البالغ من العمر 15 عاماً، صناعة التاريخ بحصده أول ميدالية آسيوية في تاريخ الدولة ضمن بطولة آسيا لفئة تحت 15 عامًا، قبل أن يضيف إنجازًا جديدًا بالتتويج بذهبية الفردي في تحدي بلغاريا للناشئين 2025، بعد أن نال مع عبدالعزيز يحيى برونزية الزوجي.

أما الزوجي المصنف عالمياً في المركز 84، ديف أياپان ودهيرين أياپان، فيدخلان البطولة بعد تتويجهما ببرونزية بطولة لاغوس الدولية، إلى جانب ثلاث ميداليات أخرى في بطولات دولية هذا العام.

وكشفت اللجنة المنظمة عن نتائج القرعة الرسمية، حيث يتصدر جوستين هوه وكاروباثيفان ليتشانا من ماليزيا تصنيف الفردي رجال وسيدات على التوالي، وكلاهما يحتل المرتبة 37 عالمياً، كما يعود كيدامبي سريكانث، المصنف سابقًا الأول عالمياً، إلى المنافسات طامحًا في تعزيز رصيده بعد فضية ماليزيا ماسترز وبرونزية كندا المفتوحة هذا العام.