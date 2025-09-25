الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتحاد ألعاب القوى يعتمد المناصب الإدارية الجديدة

25 سبتمبر 2025 15:53

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، تشكيل المناصب الإدارية للدورة الانتخابية الجديدة 2025 - 2028، وذلك خلال اجتماعه الأول الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.
وشهد الاجتماع اعتماد تسمية عضوين جديدين لاستكمال تشكيل المجلس وهما محمد عبد الناصر الخياط والوازنة فلاح.
وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب على أعضاء المجلس، حيث جرى اختيار محمد عبد الناصر الخياط نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً للجنة الاستثمار، وفيصل أحمد الخميري أميناً عاماً ورئيساً للجنة الاستراتيجية، وفهد عبدالله بن جمعة رئيساً للجنة الاستشارية، وناصر بن عاشور رئيساً للجنة الفنية، وراشد ناصر آل علي رئيساً للجنتي المنتخبات والمواهب، وجميلة عبدالله علي رئيساً للجنة الحماية، وخولة محمد جاسم رئيساً للجنة المرأة، والوازنة فلاح رئيسة للجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.
وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود لبناء قاعدة صلبة من الأبطال في مختلف المراحل السنية، وتعزيز حضور ألعاب القوى الإماراتية في البطولات القارية والدولية، وصولاً إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية.
من جانب آخر يشارك يستعد منتخب ألعاب القوى، للمشاركة في بطولة غرب آسيا بلبنان من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، والمقررة خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 31 أكتوبر المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض 2025، من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

