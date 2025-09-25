الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صليبا يمددّ عقده مع أرسنال حتى 2030

صليبا يمددّ عقده مع أرسنال حتى 2030
25 سبتمبر 2025 16:44

لندن (أ ف ب)
وافق قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا على تمديد عقده مع أرسنال الإنجليزي حتى عام 2030، بحسب ما كشف موقع «ذي أثلتيك» اليوم.
ومن المتوقع أن يوقع ابن الرابعة والعشرين على العقد في الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن عقده الأساسي ينتهي في يونيو 2027.
وكان اسم صليبا ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكنه عبّر في مارس عن سعادته مع «المدفعجية» ورغبته بإحراز الألقاب مع فريق شمال لندن.
ويعود اللقب الأخير لأرسنال إلى العام 2020، عندما أحرز لقب الكأس المحلية.
وعما إذا كان سيوقع عقداً جديداً مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، قال صليبا في يوليو «نعم، آمل في ذلك».
ولعب صليبا دوراً في فاعلية أرسنال الدفاعية في الموسمين الأخيرين في الدوري الإنجليزي اللذين أنهاهما في مركز الوصيف.
وانتقل صليبا إلى أرسنال من سانت إتيان في 2019، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف سانت إتيان نفسه ثم نيس ومارسيليا الفرنسيين حتى 2022.
وانضم صليبا إلى زميله في خط الدفاع البرازيلي جابريال حتى 2029، وإيثان نوانيري ومايلز لويس- سكيلي الذين مددوا عقودهم مع أرسنال.

