«آسيوي كرة القدم» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل

كوالالمبور (د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل لعام 2025، ويتم توزيع الجوائز للفائزين خلال حفل تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني عن أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيتضيف النسخة رقم 29 من حفل جوائز الأفضل، والتي تشمل 20 فئة مختلفة.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا عارف أيمن (جوهور دار التعظيم وماليزيا) وأكرم عفيف (السد وقطر) وسالم الدوسري (الهلال والسعودية). وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة في آسيا هولي ماكنمارا (ملبورن سيتي وأستراليا) ووانج شوانج (ووهان جيانجدا والصين) وهانا تاكاهشي (أوراوارد دايموندز واليابان).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة (رجال) مهدي تاريمي (إنتر ميلان/ أولمبياكوس وإيران) وتاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد واليابان) ولي كانج-إين (باريس سان جيرمان وجمهورية كوريا).

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة (سيدات) ستيفاني كاتلي (آرسنال وأستراليا) ومايكا هامانو (تشيلسي واليابان) ويوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي واليابان). ويتنافس على جائزة أفضل لاعب كرة صالات في آسيا مسلم أولادجوباد (جوهار زامين وإيران) وسالار آجابور (جوهار زامين وإيران) ومحمد عثمان موسى (جيمبي كارتاجينا وتايلاند). ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا (رجال) تريفور مورجان (منتخب أستراليا تحت 20 عاماً) وري سونج هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عاماً) وسونج سونج جون (منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للناشئات تحت 17 عاما).

وتتنافس على جائزة أفضل مدربة في آسيا (سيدات) لو كوي-هوا (تايتشونج بلو وايل للسيدات - تايوان) ومرضية جعفري (بام خاتون للسيدات - إيران) ونونجروتاي سراثونجفيان (كلية آيجان سكولارز - تايلاند) ويتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا (رجال) أليكس بادولاتو (ملبورن فيكتوري وأستراليا) وحامد يوسف (الاتحاد والسعودية) وصدر الدين حسنوف (بونيودكور وأوزبكستان). وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا (سيدات) تشوي إيل سون (نادي 25 أبريل - كوريا الشمالية) وجون إيل تشونج (أمنوكجانج -كوريا الشمالية) وماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولاينا كوريج واليابان).

ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة البلاتينية) الاتحاد الإيراني لكرة القدم والاتحاد الياباني لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما تتنافس اتحادات الصين وتايلاند وفيتنام على الفئة الماسية، أما الفئة الذهبية تضم اتحاد هونج كونج بينما تتنافس اتحادات بنجلادش وجوام ولاوس على الفئة الياقوتية.

ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد إقليمي اتحاد آسيان لكرة القدم واتحاد شرق آسيا لكرة القدم واتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.

أما جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الفئة الذهبية) تضم الاتحاد الصيني لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم وبالنسبة للفئة الفضية تضم اتحاد جوام لكرة القدم والاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد الماليزي لكرة القدم، أما الفئة الفضية تضم اتحاد بنجلادش لكرة القدم واتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

وسيحصل كل من علي رضا فغاني (أستراليا) وأنطون شيتينين (أستراليا) وآشلي بيكهام (أستراليا) على جائزة الحكام الخاصة.