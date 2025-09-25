انطلاقة قوية لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، انطلقت منافسات النسخة الثانية من بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات 2025»، والتي تقام في نادي الجزيرة في أبوظبي خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة أربع فرق خليجية بارزة.

وشهدت البطولة حفل افتتاح مميز تخللته عروض وفعاليات عبّرت عن وحدة البيت الخليجي، واحتفت بجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة الرياضية وتعزيز حضورها في مختلف المحافل، كما حضر حفل الافتتاح، اللواء إسماعيل عبدالله القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد كرة السلة، وحمدان الزعابي، عضو مجلس الإدارة نائب الأمين العام لاتحاد كرة السلة رئيس لجنة 3×3، وصقر المسكري، المدير التنفيذي لشركة بني ياس لكرة القدم، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات التي أكدت أهمية هذه البطولة كمنصة رياضية رائدة للمرأة الخليجية.

واستهلت المنافسات بفوز نادي الفتاة الرياضي الكويتي على فريق الأدعم القطري بنتيجة 81 – 64، فيما تمكن نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي العُماني من التفوق على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة بنتيجة 62 – 39، لتعلن المباريات الافتتاحية عن بداية قوية تعكس المستوى الفني العالي والاستعداد الجيد للفرق المشاركة.

وتشارك في البطولة أربعة فرق خليجية هي، فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة من دولة الإمارات، ونادي الفتاة الرياضي من دولة الكويت، وفريق الأدعم من دولة قطر، ونادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي من سلطنة عُمان.

وتأتي هذه المشاركة لتعكس روح التضامن والتكامل بين الفرق الخليجية، وما تمثله من قيمة إضافية في تطوير الرياضة النسائية ورفع مستوياتها التنافسية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن البطولة أكثر من مجرد ساحة للتنافس، بل تمثل مدرسة حقيقية لصقل مهارات اللاعبات، وتعزيز أخلاقيات الرياضة من التزام واحترام وتعاون، مشيرة إلى أن ما شهدته الانطلاقة من حماس وتفاعل يعكس المكانة المتنامية لكرة السلة النسائية خليجياً.

وتستمر البطولة على مدى أربعة أيام، وصولاً إلى المباراة النهائية وحفل التتويج الرسمي يوم 27 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بحضور جماهيري وإعلامي واسع، يعزز من مكانتها كإحدى أبرز البطولات النسائية في الأجندة الرياضية الخليجية.