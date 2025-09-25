«الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد تدخل مراحل الحسم

العين (الاتحاد)

تتواصل في مدينة العين منافسات بطولة الاتحاد كلاسيك لهوكي الجليد، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبتنظيم نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية متميزة.

انطلقت البطولة رسمياً في 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يوم بعد غدٍ السبت، وتُعد من أكبر بطولات هوكي الجليد على مستوى الدولة، سواء من حيث عدد المباريات، الذي يصل إلى 91 مباراة، أو من حيث حجم المشاركة التي تشمل 32 فريقاً من 7 دول، ضمن مختلف الفئات العمرية، في تأكيد واضح على التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة محلياً وإقليمياً.

وشهدت البطولة إقامة 41 مباراة لفئة الناشئين خلال يومي السبت والأحد الماضيين، فيما أُقيمت 32 مباراة لفئتي الرجال والسيدات ضمن مرحلة المجموعات، وسط مستويات فنية قوية ومنافسات محتدمة لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

وتستكمل اليوم، مباريات الدور نصف النهائي، بواقع 18 مباراة، على أن تُختتم البطولة مساء السبت بإقامة المباريات النهائية لتحديد الفائزين في كل فئة.

ويحظى الحدث بدعم رسمي وجماهيري واسع، حيث تشهد صالة مدينة الألعاب «هيلي» في مدينة العين حضوراً جماهيرياً متزايداً، يعكس نجاح البطولة من حيث التنظيم والمستوى الفني، ويؤكد مكانة مدينة العين كوجهة رياضية رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.