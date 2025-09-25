الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف «كونجرس» الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج

25 سبتمبر 2025 20:30

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي «كونجرس» الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، يوم 23 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الملتقيات والبرامج التطويرية العالمية للمدربين والحكام.
وأكد اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، أن الفعاليات تقام على هامش استضافة أبوظبي لبطولة العالم للكيك بوكسينج «الماسترز والسينيرز»، من 21 إلى 30 نوفمبر 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 150 دولة.
وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن البطولة المقررة في نوفمبر المقبل، فرصة أخرى لتأكيد استدامة التميز في استضافة الفعاليات العالمية، إثر النجاح الكبير لتنظيم مونديال المواي تاي للشباب في أبوظبي أخيراً.
وأضاف أن مونديال المواي تاي للشباب حقق نجاحاً كبيراً، بوجود 1200 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى 800 من الوفود الإدارية والفنية والتحكيمية، من 100 دولة، ما يعد دافعاً قوياً نحو المزيد من التميز في البطولة العالمية المقبلة، والتي تقام لأول مرة في دولة عربية خارج قارة أوروبا، ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.

أبوظبي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
عبدالله سعيد النيادي
