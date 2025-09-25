العين يعزف لحن «الصدارة المنفردة» في «الكلاسيكو»

معتصم عبدالله (دبي)

عزف العين لحن الصدارة المنفردة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما خطف فوزاً مثيراً أمام مضيفه شباب الأهلي 1-0 في «كلاسيكو القمة»، على استاد راشد، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

وسجل الباراجواياني أليخاندرو كاكو هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 71، فيما أضاع الإيراني سردار أزمون فرصة إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما سدد ركلة جزاء ارتطمت بالعارضة، ليؤكد خالد عيسى تألقه في حماية شباك «الزعيم».

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع بالتساوي مع كلباء «الثالث» في عدد النقاط، خلف الوحدة الذي يحتل المركز الثاني بـ11 نقطة.

وأكمل «الزعيم» بالفوز بدر انتصاراته في المواجهات أمام «الفرسان» في «دوري المحترفين»، بعدما احتفل بالفوز الـ 14 من أصل 33 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل 10 للفرسان، و9 تعادلات.

بداية اللقاء جاءت حافلة بالإثارة، حيث لاحت أولى الفرص لشباب الأهلي عبر رأسية مؤنس دبور التي ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى العين في الدقيقة 5. ورد الضيوف سريعاً بمحاولتين، أبرزهما هدف لابا كودجو الذي أُلغي بداعي المخالفة.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما رد القائم الأيمن لتسديدة كارتابيا، قبل أن يرد العين بمحاولة بالاسيوس التي ارتدت من العارضة.

وجاءت لحظة الحسم عبر تسديدة كاكو القوية من خارج المنطقة في الدقيقة 71، معلنة الهدف الأول له هذا الموسم والـ12 بقميص العين في الدوري، وكاد البديل محمد جمعة المنصوري أن يعادل النتيجة برأسية خطيرة تصدى لها خالد عيسى ببراعة.

وأثارت الدقائق الأخيرة الكثير من الجدل بعد احتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي نتيجة إعاقة سردار أزمون داخل المنطقة، نفذها كارتابيا أولاً وأبعدها خالد عيسى، ليتابعها أزمون داخل الشباك، غير أن الحكم الألماني فيليكس تسفاير أمر بإعادتها، ليسددها أزمون بنفسه لكنها ارتطمت بالعارضة، ليخرج العين فائزاً بواحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة.