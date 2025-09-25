«العاصمة» تخطف الأضواء في مهرجان «البيت متوحد» للهجن

أبوظبي (الاتحاد)

شهد ميدان الوثبة، منافسات مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في واحدة من الفعاليات البارزة على أجندة رياضة الهجن للموسم الحالي.

ويسهم مهرجان «البيت متوحد» في تعزيز الاهتمام برياضة سباقات الهجن والحفاظ على الرياضات التراثية ومكانتها كواحدة من أبرز الرياضات التي تعزز من هوية وثقافة الدولة.

وشهد المهرجان إقامة 22 شوطاً لفئة الحقائق، حيث ركضت لمسافة 3 كيلومترات بالميدان الجنوبي.

وتوجت «العاصمة» لسيف سهيل نخيرات العامري بناموس أول الأشواط، بعد أن حصدت مجسم الأبكار مقيض الدار، حيث استطاعت التغلب على منافساتها كافة، وسجلت توقيتاً قدره 4:19:81 دقيقة.

وانتزع «أيهم» لمبارك خليفة ضبيب الشامسي ثاني الرموز في المهرجان بحصوله على مجسم القعدان مقيض الدار في الشوط الثاني بتوقيت قدره 4:24:70 دقيقة، وشهد الشوط الثالث فوز «دهسة» لسعيد عامر سالم المغيري بمجسم الأبكار مقيض خارج الدار بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4:29:13 دقيقة، أما الرمز الرابع فكان من نصيب «البارع» لراكان محمد سعيد العمري، وكسب مجسم القعدان مقيض خارج الدار مسجلاً توقيتاً قدره 4:25:96 دقيقة.

وشهدت بقية الأشواط منافسة قوية من جميع المطايا المشاركة من أجل حصد المركز الأول في كل شوط من الخامس وحتى الثاني والعشرين.

حيث أسفرت النتائج عن فوز «منصورة» لمبارك حمود الظاهري بالشوط الخامس، و«سيوف» لسعد عثمان محمد أحمد بالشوط السادس، ثم توالت المطايا الفائزة وجاءت كالتالي: «ملبي» لعلي مسفر علي الخييلي، «فال» لسلطان سويد زايد قشمان،، «خيال» لسيف سهيل نخيرات العامري، «شجاع» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، «الحذرة» لسلطان سويد زايد قشمان، «نهام» لحارب مغير سالم العميمي، «الحليانة» لراشد محمد الشاوي الغفلي، «طياري» لمحمد حمد حميد الدرعي، «صمود» لأحمد سلطان السويدي، «محبة» لمحمد علي غابش الوهيبي، «سياف» لناصر صالح علي الحارثي، «الشايبة» لراشد علي سليم العويسي، «حدث» لحمود عبدالله شامس المحاربي، «مهم» لمحمد علي غابش الوهيبي، «هملولة» لسليمان مسلم الدرعي، و«ضرغام» لحمد العثة خزع العامري.