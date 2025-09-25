النصر يدشن «عربية السلة» بالفوز على «شعب حضرموت»

علي معالي (دبي)

بدأ فريق نادي النصر في بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال رقم 37، بالفوز على فريق شعب حضرموت اليمني 90 - 67، بالمجموعة الأولى، في النسخة التي يستضيفها نادي النصر على صالته بدبي، وبالمجموعة نفسها القادسية الكويتي على حمص الفداء السوري 88 - 77، وتستمر البطولة حتى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

وفي مباراة ثانية، فاز أهلي طرابلس الليبي على الكويت الكويتي بالمجموعة الثانية 76 - 72، من جهة أخرى تقام غداً «الجمعة» 4 مباريات ضمن الجولة الثانية؛ يلتقي في الأولى الرابعة عصراً كاظمة الكويتي مع السيب العُماني، والحكمة اللبناني مع الريان القطري في السادسة مساء، ثم الوحدة السوري والبشائر العُماني في الثامنة مساء، وأخيراً العربي القطري مع الميناء اليمني.