برشلونة يعاقب أوبييدو ويحافظ على «الخانة الصفرية»

مدريد (رويترز)

عوض برشلونة تأخره بهدف ليتغلب على مضيفه ريال أوبييدو 3-1، بفضل أهداف إريك جارسيا وروبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو في الشوط الثاني، وذلك بعدما وضع ألبرتو رينا أصحاب الأرض في المقدمة خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإسباني لكرة القدم أمس.

وحافظ الانتصار على مسيرة برشلونة من دون هزيمة في الدوري واحتلاله المركز الثاني برصيد 16 نقطة من ست مباريات، متأخراً بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، فيما ظل أوبييدو في المركز 18 بمنطقة الهبوط بثلاث نقاط فقط.

وأهدى خطأ فادح من جوان جارسيا حارس برشلونة التقدم لصاحب الأرض، وذلك بعدما خرج من منطقة جزائه ليحاول تشتيت الكرة لكنه مررها لرينا، ليطلق تسديدة بعيدة المدى في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 33.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 56، عندما تابع إريك جارسيا كرة مرتدة ووضعها في الشباك من مدى قريب، ثم وضع البديل ليفاندوفسكي برشلونة في المقدمة في الدقيقة 70 بضربة رأس قوية.

وضغط أوبييدو بحثاً عن هدف التعادل لكن انتهى كل شيء في الدقيقة 88، عندما سجل أراوخو هدفاً بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، ليضمن النقاط للفريق الكتالوني.