السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

فيرتز: هذا هو الفارق بين ليفربول وليفركوزن

فيرتز: هذا هو الفارق بين ليفربول وليفركوزن
26 سبتمبر 2025 08:16

لندن (د ب أ)
كشف فلوريان فيرتز لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن الفارق بين فريقه الحالي، وناديه السابق باير ليفركوزن الألماني.
وانتقل فيرتز إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه حتى الآن لم يقدم أفضل مستوياته مع ليفربول.
وقال اللاعب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أحببت اللعب لباير ليفركوزين، وأحببت المشجعين والنادي، لكن عندما تقف في ملعب أنفيلد معقل ليفربول، ستدرك أنك في خطوة أخرى".
وأضاف: "إنه لأمر رائع عندما يردد المشجعون هتاف لن تسير وحدك أبداً، أن يغني الجماهير سوياً فهذا يحمل معنى كبيراً، تنتابنا قشعريرة عندما يحدث ذلك".
ولعب فيرتز "22 عاماً" 7 مباريات بقميص ليفربول لم يسجل خلالها أي أهداف لكنه صنع هدفاً وحيداً، علماً بأنه كان قد لعب 197 مباراة مع باير ليفركوزن سجل خلالها 57 هدفاً وصنع 65.

