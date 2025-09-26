سباق «لي تاب دبي» للدرّاجات الهوائية يكشف عن مساراته الجديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» من طواف فرنسا، الحدَث العالمي في مجال رياضة الدرّاجات الهوائية والمقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، أن نسخة عام 2026 ستتميّز بمسارات سباق جديدة وبرنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات، وذلك خلال فترة التحضير للسباق.

وتم فتح باب التسجيل الرسمي للمشاركة أمام كل من يرغب بخوض هذه المغامَرة المقررة يومَي 24 و25 يناير القادم، والتي ستتيح الفرصة للدرّاجين الهواة والعائلات وجميع المهتمّين فرصة عيش تجربة رائعة، ترتكز على الروح الحقيقية لسباق الدرّاجات الهوائية الأشهر في العالم، وذلك وسط الإمارات.

وتُقام نسخة 2026 ضمن بيئة أخّاذة تشكّل دبي خلفية لافتة لها، وسوف تتضمّن مسارات جديدة، انطلاقاً من «حي دبي للتصميم» (D3) وصولاً إلى «قرية إكسبو»، حيث تصطحب الدرّاجين في رحلة تعبر بهم بين بعض أروع معالم دبي الأيقونية.

وبدءًا من «السباق الملحمي» (Epic Race) الأطول والممتدّ لمسافة 112 كيلومتراً، وصولاً إلى «السباق الكلاسيكي» الأسهل الممتدّ لمسافة 61 كيلومتراً، تم تصميم كل مسار ليتميّز بفرض التحدّيات وإتاحة فرص الاستمتاع على حدّ سواء.

وسينطلق المشاركون في الحدَث من قلب «حي دبي للتصميم»، حيث تزيّن المسار المعالم الجميلة لوسط مدينة دبي قبل التوجّه إلى مسارات أخرى معزَّزة بلفّات جديدة، شاملة واحدة حول «القرية العالمية»، بحيث يتم استعراض المزيد من محطّات الجذب المعروفة في الإمارة. أما خط النهاية، إضافة للبرنامج غير التنافسي يوم السبت، فسيكون في «قرية إكسبو» - التي تُعتبَر مكاناً راقياً يتميّز بمَرافِقه عالمية المستوى، وذلك بهدف توفير تجربة تتميّز بأجواء ترحيبية لا تُنسى.

وتعزز «التجربة العائلية» (20 كلم) و«سباق الأطفال» (300 متر - 1.8 كلم)، الأجواء المرافِقة لهذا المهرجان، حيث تجمع الدرّاجين من مختلف الأعمار والقدرات ضمن احتفالية حقيقية برياضة الدرّاجات الهوائية.

وتعزيزاً لمكانتها منصّة رائدة للدرّاجين الهواة كي يتمكّنوا من تجربة روح «طواف فرنسا» في الشرق الأوسط، تسعى نسخة 2026 من «لي تاب دبي» للارتكاز على هذا الزخم، والارتقاء به للأعلى عبر استضافة 2,000 درّاج ضم الفئات المختلفة. ومن خلال ما تتميّز به من مزيج بين السباقات التنافسية والتجارب الملائمة للعائلات والفعاليات المجتمَعية، تَعِدُ نسخة 2026 باستعراض المستويات المتنامية من الشغف في دبي برياضة الدرّاجات الهوائية على نطاق أوسع.

وكانت النسخة الافتتاحية من «لي تاب دبي» قد استقطبت 1,000 مشارك، من بينهم 243 درّاجاً دولياً و266 إماراتياً، ما جعلها المناسَبة الأضخم من نوعها بنسختها الأولى في رياضة الدرّاجات الهوائية للهواة بدولة الإمارات.