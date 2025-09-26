السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوف تدشن حملة الدفاع عن لقب بكين بنجاح

جوف تدشن حملة الدفاع عن لقب بكين بنجاح
26 سبتمبر 2025 10:26

بكين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإصابة تحرم «الصين للتنس» من «البطلة» سابالينكا
ترامب يعتزم حضور نهائي أميركا المفتوحة للتنس

استهلت الأميركية كوكو جوف، المصنفة ثالثة عالمياً حملة الدفاع عن لقبها بطلة لدورة بكين للألف نقطة، بفوز سهل على الروسية كاميلا راخيموفا 6-4 و6-0 الجمعة في الدور الثاني.
وضربت جوف المصنفة ثانية في الدورة والتي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، موعداً في الدور الثالث مع الكندية ليلى فرنانديز الخامسة والعشرين، والتي تغلبت بسهولة أيضاً على اليونانية ماريا ساكاري 6-2 و6-0.
ولم تكن بداية جوف في أول ظهور لها منذ بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما خرجت من ثمن النهائي على يد اليابانية ناومي أوساكا، سهلة حيث اضطرت إلى إنقاذ أربع كرات للحفاظ على إرسالها وفرض التعادل 1-1، قبل أن تفرض تفوقها وكسرت إرسال الروسية في الشوط السابع متقدمة 4-3 قبل أن تنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 58 دقيقة.
وتابعت جوف أفضليتها في المجموعة الثانية وكسبتها خلال 43 دقيقة.
وبلغت الدور الثالث أيضاً الأميركية صوفيا كينن بفوزها على الروسية بولينا كوديرميتوفا 6-4 و6-2، بانتظار الفائزة من مواجهة الإيطالية جازمين باوليني السادسة واللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا.

كوكو جوف
أميركا المفتوحة للتنس
ناومي أوساكا
آخر الأخبار
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الرياضة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
اليوم 15:10
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©