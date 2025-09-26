جوف تدشن حملة الدفاع عن لقب بكين بنجاح

بكين (أ ف ب)

استهلت الأميركية كوكو جوف، المصنفة ثالثة عالمياً حملة الدفاع عن لقبها بطلة لدورة بكين للألف نقطة، بفوز سهل على الروسية كاميلا راخيموفا 6-4 و6-0 الجمعة في الدور الثاني.

وضربت جوف المصنفة ثانية في الدورة والتي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، موعداً في الدور الثالث مع الكندية ليلى فرنانديز الخامسة والعشرين، والتي تغلبت بسهولة أيضاً على اليونانية ماريا ساكاري 6-2 و6-0.

ولم تكن بداية جوف في أول ظهور لها منذ بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما خرجت من ثمن النهائي على يد اليابانية ناومي أوساكا، سهلة حيث اضطرت إلى إنقاذ أربع كرات للحفاظ على إرسالها وفرض التعادل 1-1، قبل أن تفرض تفوقها وكسرت إرسال الروسية في الشوط السابع متقدمة 4-3 قبل أن تنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 58 دقيقة.

وتابعت جوف أفضليتها في المجموعة الثانية وكسبتها خلال 43 دقيقة.

وبلغت الدور الثالث أيضاً الأميركية صوفيا كينن بفوزها على الروسية بولينا كوديرميتوفا 6-4 و6-2، بانتظار الفائزة من مواجهة الإيطالية جازمين باوليني السادسة واللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا.