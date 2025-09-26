السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أيام تفصل بوسكيتس عن الاعتزال

أيام تفصل بوسكيتس عن الاعتزال
26 سبتمبر 2025 10:29

ميامي(أ ف ب)

قال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم سابقاً وإنتر ميامي الأميركي حالياً، سيرجيو بوسكيتس، إنه سيعتزل اللعب نهائياً بنهاية موسم الدوري الأميركي 2025، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
وأعلن لاعب الوسط المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً عن قراره الاعتزال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال في مقطع فيديو على صفحته على إنستجرام: "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب. سأعتزل سعيداً جداً، وفخوراً، وراض، وقبل كل شيء ممتن".
وأضاف "شكراً جزيلاً للجميع، ولكرة القدم على كل شيء. ستظلون دائماً جزءًا من هذه القصة الجميلة".
ويعتبر بوسكيتس، اللاعب الأنيق والماهر والمعروف برباطة جأشه وهدوئه في التعامل مع الكرة، على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في التاريخ.
وكان بوسكيتس عنصراً أساسياً في تتويج برشلونة بتسعة ألقاب في الدوري الإسباني، كما ساهم في فوز النادي الكتالوني بثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كما كان ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.
واعتزل بوسكيتس اعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم 2022 في قطر، بعدما حمل قميص لا روخا في 143 مباراة، وفي عام 2023 توجه إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى زميله السابق في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

بوسكيتس
ميسي
إنتر ميامي
برشلونة
