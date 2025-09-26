«فلامنجو» و«ليجا دي كيتو» إلى قبل نهائي «كوبا ليبرتادوريس»

بوينس آيرس(أ ب)

تأهل فريقا فلامنجو البرازيلي وليجا دي كيتو الإكوادوري للدور قبل النهائي في بطولة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية لكرة القدم.

وفاز فلامنجو على مضيفه إستوديانتس الأرجنتيني 4 / 2 بركلات الترجيح، صباح اليوم، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، الذي شهد أيضاً فوز ليجا دي كيتو 1 / صفر على مضيفه ساو باولو البرازيلي.

وفاز فلامنجو بركلات الترجيح ليصعد إلى المربع الذهبي في البطولة، عقب خسارته صفر / 1 أمام إستوديانتس، ليتعادل الفريقان 2 / 2 في نتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث سجل جاستون بينديتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. وفي ركلات الترجيح، تصدى أجوستين روسي، حارس مرمى فلامنجو، لركلتي جاستون بينيديتي وسانتياجو أسكاسيبار، ثنائي فريق إستوديانتس، ليقود النادي البرازيلي لمواصلة مشواره في البطولة.

وضرب فلامنجو، الذي بلغ الدور قبل النهائي للمسابقة لأول مرة منذ عام 2022، موعداً مع فريق أرجنتيني آخر في الدور التالي، حيث يواجه راسينج كلوب، الذي تأهل للدور نفسه، عقب اجتيازه عقبة فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بدور الثمانية.

من جانبه، واصل ليجا دي كيتو تفوقه على ساو باولو، بعدما كرر انتصاره على الفريق البرازيلي، حيث فاز 1 / صفر في لقاء الإياب الذي أقيم بينهما، ليفوز 3 / صفر في إجمالي لقائي الذهاب والعودة.

وكان الفريق الإكوادوري فاز 2 / صفر على نظيره البرازيلي في مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وتقمص جيسون ميدينا دور البطولة في لقاء الإياب، عقب تسجيله هدف ليجا دي كيتو الوحيد في الدقيقة 41، ليحجز فريقه مقعداً بقبل النهائي، حيث يواجه منافساً برازيلياً آخر هو فريق بالميراس.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها ليجا دي كيتو للمربع الذهبي في البطولة والأولى منذ عام 2008، حينما توج باللقب آنذاك عقب فوزه بركلات الترجيح على فلومينينسي البرازيلي، بعدما تعادلا 5 / 5 في مجموع المباراتين بالدور النهائي.

يذكر أن الفريق الإكوادوري تغلب على بوتافوجو البرازيلي (حامل اللقب) في دور الـ16 بالنسخة الحالية للمسابقة.