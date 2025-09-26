ليكرز يجدد الثقة في ريديك بالعقد الثاني

لوس أنجلوس(أ ف ب)

أعلن فريق لوس أنجلوس ليكرز، عن تمديد عقد مدربه جيه جيه ريديك وذلك قبل انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2025-2026 المقرر في الرابع من أكتوبر المقبل.

ولم يكشف النادي رسمياً عن أي تفاصيل حول تمديد عقد المدرب البالغ من العمر 41 عاماً.

وقال رئيس عمليات كرة السلة في الفريق روب بيلينكا، خلال مؤتمر صحفي: «تمديد عقد ريديك يعد اعترافاً بالثقة الدائمة به. نعتقد أنه مدرب رائع، يتمتع بصوت قوي، ويساعدنا حقًا في مواصلة ثقافة التميز التي يتسم بها فريق ليكرز».

وأضاف: «أردت فقط أن أوضح أن هذا ما نؤمن به، وما سنعتمد عليه، وما سيصقله لاعبونا مع استمرارنا في تطوير هويتنا».

وتابع «إن التخطيط طويل الأمد مفيد في بناء هذا الفريق مستقبلاً».

وانضم ريديك إلى ليكرز في عام 2024، ووقع عقداً لمدة أربع سنوات بقيمة 432 مليون دولار. في عامه الأول، قاد ليكرز إلى المركز الثالث في المنطقة الغربية، لكن الفريق خرج من الدور الأول ل«البلاي أوف» على يد مينيسوتا تمبروولفز، رغم التعاقد مع العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش في منتصف الموسم، والأداء الرائع لـ«الملك» ليبرون جيمس.