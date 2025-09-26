السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إيمري يطالب أستون فيلا بالبناء على الانتصار الأول
26 سبتمبر 2025 11:37

لندن (رويترز)

طالب أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، فريقه بالبناء على انتصاره 1-صفر على ضيفه بولونيا في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس، بعد أن حقق النادي الإنجليزي أول فوز له هذا الموسم.
وسجل جون مكجين أول هدف لأستون فيلا على ملعبه هذا الموسم، ليتنفس إيمري الصعداء بعد بداية سيئة للفريق هذا الموسم، جعلته يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ودع كأس الرابطة.
وتعادل أستون فيلا ثلاث مرات، وخسر في مناسبتين في خمس مباريات خاضها في الدوري حتى الآن، ودعا إيمري فريقه للبناء على الزخم الذي حققه من الفوز على الفريق الإيطالي عندما يستضيف فولهام يوم الأحد.
وقال للصحفيين: «علينا أن نحاول الحفاظ على ثبات المستوى. لم نلعب بثبات مستوى قبل مواجهة بولونيا.
»فزنا الليلة ومن المهم أن نحاول الحفاظ على ثبات المستوى يوم الأحد. سنخوض مباراة مختلفة، وسنواجه منافساً مختلفاً، لكن يتعين تحسين بعض الأمور التكتيكية. يجب أن يواصل بعض اللاعبين التأقلم على طريقة لعبنا.
«سيشجعنا هذا الفوز لمواصلة التحلي بالإيجابية، لكن كل مباراة قادمة تمثل تحدياً، ويجب أن نكون في كامل الجاهزية والاستعداد».
وامتد صيام المهاجم أولي واتكينز عن التهديف إلى عشر مباريات أمس، بعد أن تصدى حارس بولونيا لركلة جزاء سددها الدولي الإنجليزي لكن إيمري عبر عن سعادته بأداء اللاعب.
وأضاف: «بدا واثقاً من نفسه وهذه هي الخطوة الأولى لاستعادة مستواه.
«حصل على ركلة جزاء وصنع فرصاً أيضاً، لكن الأهم هو استعادة الثقة والقيام بمهامك كما فعل واتكينز الليلة. مباراة الليلة كانت خطوة أولى، وقدّم أداءً رائعاً».

 

أوناي إيمري
أستون فيلا
الدوري الأوروبي
