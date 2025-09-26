السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

سون هيونج يتألق ويتفوق على ميسي

سون هيونج يتألق ويتفوق على ميسي
26 سبتمبر 2025 12:45

علي معالي (أبوظبي)

فرض الكوري الجنوبي سون هيونج مين نفسه بقوة، وأصبح اللاعب الأكثر إثارة وإعجاباً في الدوري الأميركي في الوقت الحالي، وبعد 7 مباريات فقط، مع فريقه لوس أنجلوس، أجبر سون إدارة فريقه السابق توتنهام الإنجليزي الذي فرطت فيه بسهولة على الندم.
ويثبت أداء سون هيونج مين الرائع في لوس أنجلوس بعد سبع مباريات فقط موهبته واحترافه، حيث نجح في خطف الأضواء في بطولة تشهد حضور ليونيل ميسي، حيث ساهم المهاجم الكوري الجنوبي في فوز لوس أنجلوس 4-1 على ريال سولت ليك في الجولة 31 من الدوري الأميركي لكرة القدم.
وخلال 7 مباريات فقط في الدوري، سجل سون 6 أهداف، وقدّم تمريرتين حاسمتين، بمتوسط أكثر من مساهمة واحدة في المباراة الواحدة.
مباراتان فقط (واحدة من مقاعد البدلاء في أول ظهور له) لم يشارك بشكل مباشر في المرمى، وغادر سون هيونج مين توتنهام عندما كان لا يزال هناك الكثير للمساهمة.

هيونج مين سون
ميسي
الدوري الأميركي
