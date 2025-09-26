«ديربي مدريد» يضع سيميوني في «دائرة الكرامة»

معتز الشامي (أبوظبي)

تعد مباراة ديربي مدريد في ملعب ميتروبوليتانو، بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، أكثر من مجرد نقاط يفوز بها أحد طرفي المباراة، فقد يتوقف مستقبل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على النتيجة.

وينطلق ديربي مدريد الأول هذا الموسم، مساء غد السبت، وتتجاوز التحديات مجرد التباهي المحلي، حيث يدخل ريال مدريد المباراة متصدر الليجا، وبصفته الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي حقق العلامة الكاملة، بـ 6 انتصارات من أصل 6 مباريات.

وحال فوز الفريق الملكي بالمباراة سيعادل تشابي ألونسو أفضل بداية على الإطلاق لمدرب للريال في الدوري الإسباني، في أول ظهور له مع النادي.

وفي المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بعد بداية متعثرة، إذ حقق الفريق؛ فوزان، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة، ويقبع في المركز التاسع، حيث يبتعد بفارق 9 نقاط عن منافسيه.

وما زاد الأمر صعوبة، تعثر أتلتيكو مدريد أوروبياً، بخسارته مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وهي نكسة زادت من حدة التوتر في النادي المدريدي.

بالنسبة لدييجو سيميوني، الرجل الذي حوّل أتلتيكو إلى ثالث أقوى فريق في إسبانيا خلال العقد الماضي، فإن هذا الديربي يحمل ضغطاً هائلاً.

ولن ينهي فوز ريال مدريد عهد سيميوني تلقائياً، ولكنه قد يكون بداية النهاية إذا لم تتحسن النتائج، حيث يحتاج أتلتيكو إلى أداء قوي لتهدئة الشكوك وإثبات أن مدربه لا يزال يملك الحلول. ولذا فإن هذه المباراة بالنسبة لسيميوني، ليست مجرد معركة أخرى من أجل كرامة أتلتيكو مدريد، بل قد تكون معركة لحماية إرثه ومنصبه.

وقاد المدرب الأرجنتيني أتلتيكو مدريد في 745 مباراة منذ موسم 2011-2011، حيث حقق الفوز في 439، وتعادل في 162، وخسر 144.

كما قاد سيميوني النادي للفوز بثمانية ألقاب، حيث توج بلقبي الدوري الإسباني، ولقبين في الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي لكل منهما، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني. كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، في حين لم يسبق للفريق بلوغ النهائي سوى مرة واحدة قبل فترة سيميوني، عندما كانت البطولة تُعرف بكأس أوروبا.