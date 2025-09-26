تألق الوصل أمام الشارقة يفتح النار على ميلوش!

معتز الشامي (أبوظبي)

حسم الوصل قمة الجولة الثالثة أمام الشارقة، بالفوز 2-1 على استاد زعبيل، في مواجهة كانت لها وجوه مختلفة، حيث عاد «الفهود» لسباق المنافسة على قمة ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الترتيب الخامس، وبفارق 3 نقاط عن العين المتصدر بـ13 نقطة، بينما واصل «الملك» نزيف النقاط، وبات في الترتيب العاشر بـ4 نقاط فقط من 5 مباريات في الدوري.

وحملت المواجهة المثيرة بين الطرفين، وجوهاً مختلفة، فبينما بدأ الشارقة المباراة بصورة جيدة، وتقدم في الشوط الأول عبر كايو لوكاس، قلب الوصل النتيجة في الشوط الثاني بفضل خبرة فابيو ليما ولمسة نيكولاس خيمنيز الأولى في شباك «الملك»، وأعادت النتيجة الوصل إلى المربع الأول في صراع المنافسة، بينما زادت من أوجاع الشارقة، الذي احتل المركز العاشر، وهي مكانة لا تليق بفريق يسعى دائماً للتتويج بالألقاب.

وقد عكست إحصائيات المباراة أحقية الوصل بالفوز، حيث استحوذ «الفهود» على الكرة بنسبة 58% مقابل 41% للشارقة، وسدد 14 كرة منها أربع بين القائمين والعارضة، في حين اكتفى «الملك» بثماني محاولات، منها اثنتان فقط على المرمى.

كما حصل الوصل على ست ركلات ركنية مقابل ركنية وحيدة لضيفه، وأرسل لاعبو أجنحته 18 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مقابل عشر عرضيات للشارقة، هذه الأرقام تعكس سيطرة فنية واضحة للفريق الأصفر على مجريات اللقاء.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، واصل البرازيلي فابيو ليما كتابة التاريخ أمام الشارقة، بعدما سجل هدفه الـ13 في شباكه، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً أمام «الملك» في دوري المحترفين بعد سباستيان تيجالي (18 هدفاً)، و في المقابل، بصم الأرجنتيني نيكولاس خيمنيز للمرة الأولى على هدف في مرمى الشارقة في الدوري،

من جانب آخر، أعادت تبريرات ميلوش بعد الهزيمة إلى الأذهان، التصريحات المثيرة للجدل من جانب المدرب السابق أولاريو كوزمين.

حيث لم ينجح الصربي الذي يقود الشارقة في بداية صعبة هذا الموسم، في إقناع جماهير فريقه، فبعد المباراة، برر الهزيمة بأن لاعبيه افتقدوا التركيز والجاهزية مقارنة بمنافسهم، قائلاً: «الشارقة كان الأفضل لمدة خمسين دقيقة تقريباً، لكن عندما تفقد السيطرة أمام فريق مثل الوصل فأنت تتعرض للعقوبة، ارتكبنا الأخطاء الدفاعية التي سمحت لهم بالعودة والفوز، وأهنئ الوصل على أدائه».

غير أن تصريحات ميلوش عن «تشبع بعض اللاعبين» فجرت غضب الجماهير، التي اعتبرت كلامه تهرباً من المسؤولية، وقال: «الفريق يعيش تراجعاً منذ يناير الماضي رغم فوزه بلقب آسيا 2، كما أن هناك أخطاء لا أستطيع التحكم بها، أحياناً لاعب واحد من المنافس يتغلب على ثلاثة من مدافعينا، لكن رغبتي هي الفوز في كل مباراة، بينما لدينا بعض اللاعبين ربما وصلوا إلى حالة تشبع في كرة القدم»، وهذه الكلمات أعادت إلى الذاكرة تصريحات سابقة للمدرب الروماني كوزمين عندما واجه وضعاً مشابهاً مع الفريق قبل سنوات.

وفي المقابل، بدا الأرجنتيني خوان أنطونيو كاسترو، مدرب الوصل، أكثر سعادة بما قدمه فريقه، مؤكداً أن الروح القتالية للجماهير واللاعبين كانت كلمة السر.

وقال: «كانت مباراة صعبة مثل أي كلاسيكو بين فريقين كبيرين، أشكر اللاعبين الذين حولوا النتيجة من التأخر بهدف إلى الفوز بهدفين، وهذا أمر إيجابي للغاية».

وأضاف كاسترو: «واجهنا منافساً صعباً يمتلك عناصر مميزة، لكننا استطعنا الحسم بفضل الجماهير والروح العالية للفريق»، وقد عكست تصريحات المدرب البرتغالي الأجواء الإيجابية في معسكر «الفهود»، الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة الجادة في الموسم الحالي.

وقد وضعت نتيجة المباراة فريق الوصل في موقع قوي لمواصلة الضغط على فرق القمة، بفضل الأداء الجماعي المتماسك والأرقام التي تؤكد أفضليته، بينما زادت من معاناة الشارقة الذي يواجه بداية صعبة في الدوري، وسط علامات استفهام حول قدرة ميلوش على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وبينما تواصل الجماهير التمسك بالأمل في تحسن الأداء، يبقى «كلاسيكو» الوصل والشارقة دائماً مناسبة لكشف الفوارق، وفتح النقاش حول هوية المنافسين الحقيقيين على لقب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.