كاكو يخطف أضواء «الكلاسيكو» ويهدي العين صدارة الدوري

معتصم عبدالله (دبي)

بابتسامة ممزوجة بالارتياح، عبّر الباراجواياني أليخاندرو كاكو عن سعادته بقيادة العين لانتصار ثمين على شباب الأهلي بهدف وحيد، في «كلاسيكو القمة» على استاد راشد، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

كاكو، الذي أطلق قذيفة لا تُرد في الدقيقة 71، عاش لحظات متناقضة قبل صافرة النهاية، بعد احتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي نتيجة إعاقة سردار أزمون داخل المنطقة، نفذها كارتابيا أولاً، وأبعدها خالد عيسى، ليتابعها أزمون داخل الشباك، غير أن الحكم الألماني فيليكس تسفاير أمر بإعادتها، ليسددها أزمون بنفسه، لكنها ارتطمت بالعارضة، ليخرج العين فائزاً بواحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة.

وقال كاكو: «عايشت مشاعر متناقضةً، كل شيء توقف في تلك اللحظة، لكن خالد عيسى أثبت أنه الأفضل وأنقذنا من التعادل».

الهدف الذي سجله الباراجواياني لم يكن عادياً، فهو الأول له هذا الموسم، وجاء ليؤكد مكانته كأكثر صانع لعب في الدوري بثلاث تمريرات حاسمة، كما أنه أعاد للأذهان أهداف العين النادرة من خارج المنطقة في شباك شباب الأهلي، وآخرها قبل 8 سنوات بتوقيع الياباني شيوتاني.

وأضاف كاكو: «ربما لم نلعب بأفضل صورة، لكننا استحققنا النقاط الثلاث، كنا نعاني من غيابات وإصابات مؤثرة مثل رحيمي وبارك ورامي ربيعة، ومع ذلك تماسكنا، وجمهور العين كان سنداً حقيقياً، ومنحنا طاقة الفوز».

في المقابل، وصف الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين، الانتصار بأنه ثمرة «روح قتالية وتغييرات منحت الفريق التوازن»، مؤكداً أن الصدارة الحالية لا تعني الكثير، وأن التركيز منصب على كل مباراة على حدة.

في المقابل، أبدى البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أسفه على ضياع الفرص الكثيرة قائلاً: «لم يكن ينقصنا سوى التسجيل، أتيحت لنا ركلة جزاء، لكن التوفيق غاب، وهذه هي كرة القدم».