السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 25 أكتوبر

أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 25 أكتوبر
26 سبتمبر 2025 15:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي وماليزيا تتعاونان في تطوير الجيل القادم من المنصات الذاتية
«مدينتي أجمل» في أبوظبي

يستعد مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، لتنظيم الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية - أبوظبي، والتي تقام يومي السبت والأحد 25 و26 أكتوبر المقبل، بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول.
وتشهد البطولة المرتقبة مشاركة نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس 14 فريقاً ومنتخباً دولياً، من بينهم فريق «أمستردام»، وفريق «أولانباتار» من منغوليا، وفريق باسكيت بون الألماني، وفريق السيف البحريني، وفريق العين الإماراتي، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرّنا عودة الجولة العالمية لبطولة كرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، ونحن على ثقة بأن البطولة ستعزز سمعة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة، من خلال تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكل من اللاعبين والمشجعين».
وأضاف العواني: «نهدف من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية إلى دعم الرياضة المجتمعية، من خلال ربط البطولات العالمية بالفعاليات المجتمعية، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل فعّال، وفي الوقت نفسه تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة على المستوى العالمي».
من جانبه، عبّر إجناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن حماسه الكبير للعودة إلى أبوظبي مجدداً، مشيراً إلى أن مرور عشرة أعوام على استضافة العاصمة الإماراتية لأول جولة عالمية لكرة السلة الثلاثية، يجسّد حجم التطور المذهل، الذي شهدته هذه اللعبة في الدولة.
وأشاد سوريانو بدور مجلس أبوظبي الرياضي وشراكته الفاعلة في توفير أفضل بيئة للمنافسات، ودعمه المستمر لتوسيع قاعدة مجتمع لعبة كرة السلة الثلاثية المحلي، معرباً عن ثقته بأن نسخة هذا العام ستواصل النجاحات السابقة، من خلال مزيج مميّز يجمع بين الأجواء الحماسية والعروض المبهرة داخل الملعب وخارجه.
ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للجولة أكثر من 200 ألف دولار، موزعة على الفرق الفائزة من المركز الأول حتى المركز السابع، بالإضافة إلى جوائز فرعية لأفضل فريق يفوز قبل الوقت المحدد، وجائزة أفضل مسدد للرميات الثلاثية.
وتصاحب البطولة مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك العروض الموسيقية، والمسابقات المجتمعية، وفعالية «سلام دانك» الشهيرة، لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه لجميع الزوار.

أبوظبي
كرة السلة
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الرياضة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
اليوم 15:10
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©