الرياضة

بطولة أبوظبي الدولية للجودو تنطلق السبت

بطولة أبوظبي الدولية للجودو تنطلق السبت
26 سبتمبر 2025 16:30

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح في العاشرة من صباح غدٍ السبت، بصالة اتحاد الجودو في بني ياس شرق، منافسات بطولة أبوظبي الدولية الأولى للجودو التي ينظمها الاتحاد في افتتاح موسمه الجديد 2025 - 2026، كأولى البطولات الدولية التي تقام بالصالة الجديدة، والتي تشهد مشاركة 330 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 23 دولة، في مقدمتهم أبطال الإمارات، وعددهم 120 لاعباً ولاعبة على مستوى الفردي.
وشارك في البطولة عدد من لاعبي ولاعبات الدول الشقيقة والصديقة على مستوى الفردي، ممثلة في لاعبي البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، العراق، سوريا، إيران، أوزبكستان، طاجيكستان، كازاخستان، تركمانستان، أذربيجان، روسيا، الهند، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وإيطاليا.
ويتضمن برنامج الجولة الافتتاحية بعد مراسم الافتتاح، إقامة تصفيات الدور التمهيدي لمنافسات فئتي الناشئين (الذكور) والزهرات (الإناث)، لأعمار تحت 18، و15 سنة من الجنسين وفقاً لإجراءات الميزان التي سبقت انطلاقة المنافسات حسب الجدول الزمني للبطولة التي تقررأن يكون الدخول لها بالمجان، وتبدأ نهائيات الجولة والتتويج اعتباراً من الرابعة عصراً.
وخصص يوم بعد غد الأحد، لختام منافسات البطولة الافتتاحية لموسم الجودو لفئة الرجال فوق 21 سنة، والناشئات تحت 18 سنة.
وستقوم اللجنة الفنية في الاتحاد لهذا القطاع برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد والجهاز الفني للمنتخبات بمتابعة منافسات البطولة لرصد أبرز اللاعبين لدعم المنتخبات الوطنية المختلفة، حيث يستعد الاتحاد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025)، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل

