طرح تذاكر نهائي جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار 2025

أبوظبي (الاتحاد)

تم الإعلان عن طرح تذاكر نهائي بطولة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» لموسم 2025، والذي يقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي يومي 29 و30 نوفمبر المقبل في ميناء زايد بالعاصمة أبوظبي.

ويؤكد هذا الحدث المكانة البارزة لدولة الإمارات في بطولة «رولكس سيل جي بي»، إذ تعود البطولة إلى الدولة للمرة الثانية خلال الموسم نفسه، لتصبح - إلى جانب الولايات المتحدة - من بين دولتين فقط تستضيفان أكثر من جولة ضمن روزنامة تضم 12 سباقاً، بإجمالي جوائز يصل إلى 12.8 مليون دولار.

وتستضيف أبوظبي للمرة الأولى، النهائي الكبير لبطولة سيل جي بي، بعد أن استضافت دبي الجولة الافتتاحية للموسم، وسيكون الحسم لفريق واحد فقط في السباق الفاصل المكوَّن من ثلاثة قوارب، حيث ينال الفائز جائزة مالية قدرها مليونا دولار، إلى جانب المجد الرياضي، وتشريف الوطن برفع رايته في أكبر جائزة ببطولات الإبحار.

ويشارك في النهائي 12 فريقاً وطنياً، من بينهم فريقان برعاية إماراتية هما «طيران الإمارات» و«مبادلة»، ليتنافسوا على متن قوارب F50 الطائرة المتطابقة التي تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، في سباق حاسم يحدد بطل موسم 2025. ويطمح فريق «بلاك فويلز» بقيادة بيتر بيرلينغ إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الدولة، بعد أن افتتح الموسم بالفوز في دبي، وتُوّج أيضاً بلقب نسخة 2024 من البطولة في أبوظبي.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «جاءت نسخة العام الماضي لتجسد نجاحاً متميزاً، حيث استقطبت آلاف الجماهير إلى ميناء زايد، وقدمت عطلة نهاية أسبوع حافلة بالسباقات العالمية والفعاليات الترفيهية، إلى جانب إبراز القدرات المتطورة للبنية التحتية في العاصمة. ومع مواصلة بطولة سيل جي بي توسعها على الساحة الدولية، نفخر في مجلس أبوظبي الرياضي بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مبادلة لاستضافة هذا الحدث العالمي مجدداً، بما يعكس المكانة الرائدة لأبوظبي وجهة عالمية للرياضة».

ومن جانبه، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نفخر في مبادلة بأن نكون الشريك الرئيس لنهائي بطولة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» 2025، حيث يجسد هذا الحدث العالمي رؤيتنا في دعم الفعاليات الرياضية النوعية التي تعزز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة الدولية. لقد شكّلت نسخة العام الماضي محطة بارزة جمعت آلاف المشجعين على الواجهة البحرية للعاصمة، ونتطلع هذا العام إلى المساهمة في تقديم تجربة أكثر تأثيراً وإلهاماً، تواكب تطلعات مجتمعنا، وتعكس التزامنا بترسيخ دور الرياضة جسراً للتواصل والإلهام».

وبدوره، قال السير راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لبطولة سيل جي بي: «هنا في أبوظبي سيتحدد كل شيء، فمن أوكلاند إلى سيدني، ومن سان فرانسيسكو إلى نيويورك، مروراً ببورتسموث وقادس، سيكشف النهائي الكبير في العاصمة عن أبطال موسم 2025. وبعد النجاح اللافت الذي حققته البطولة في ظهورها الأول العام الماضي، يسعدنا أن نعود إلى أبوظبي هذا العام مع جرعة أكبر من التحدي والإثارة.. فريق واحد فقط سيظفر باللقب وينال الجائزة القياسية البالغة مليوني دولار، فرق بلاك فويلز وإمارات جي بي آر، وبوندز فلاينج روس، تتصدر المنافسة، لكن هل يتمكن حامل اللقب لوس جالوس من العودة بقوة؟ العالم بأسره سيتابع لحظة الحسم في أبوظبي، في أول نهائيين متتاليين تستضيفهما المدينة، وبفضل الدعم الكبير من مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، نحن على ثقة بأن هذا النهائي سيكون جديراً باسمه».