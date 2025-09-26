اتحاد الجولف يستحدث منافستين في الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف عن انطلاقة موسم 2025-2026 لترتيب وسام الاستحقاق (Order of Merit)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين وتعزيز حضور اللعبة على المستويين المحلي والعالمي.

وسيشهد الموسم استحداث فئتين جديدتين هما، فئة الناشئين، والرواد (سينيور)، حيث سينال أبطال كل فئة رحلة شاملة إلى منتجع «روكو فورت» الفاخر في صقلية بإيطاليا تقديراً لإنجازهم.

وأكد الاتحاد على أهمية القاعدة من خلال البطولات الشهرية للمواطنين فئة الأشبال والصغار للمنافسة للحفر 3، الذي يُعد مدخلاً سهلاً للمواهب الصغيرة، إلى جانب إقامة بطولة ختامية بنظام المواجهات المباشرة (Match Play) تجمع ناشئي دبي مع ناشئي بقية الإمارات، بما يضيف أجواء تنافسية وحماسية لختام الموسم.

أما على صعيد النخبة، فقد أعلن الاتحاد عن جوائز استثنائية، بطل الرجال سيشارك في ثلاث بطولات ضمن جولة هوتيل بلانر (HotelPlanner Tour) منها اثنتان في الإمارات، بينما يحصل الوصيف على مشاركتين، وفي فئة السيدات ستنال البطلة فرصتين للمشاركة في الجولة الأوروبية للسيدات (Ladies European Tour)، فيما تحصل الوصيفة على مشاركة واحدة.

ويشهد الموسم أيضاً إقامة نهائي جولف 6 حُفر (Golf Sixes Final)، بالتزامن مع ختام جولة التحدي الأوروبية (Challenge Tour) في مارس المقبل، ليربط بين الناشئين وأبطال ترتيب وسام الاستحقاق في أجواء عالمية. كما تعود بطولة كأس الجولف فيا (Viya Golf Trophy)، المعروفة سابقاً بـ«كأس دبي للجولف»، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز الأحداث في الدولة منذ أكثر من 25 عاماً، حيث سيتم اختيار اللاعبين مباشرة من نتائج ترتيب الاستحقاق للرجال والسيدات.

وفي تعليقه، قال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف: «نهدف إلى توفير منصة لكل لاعب من مختلف الأعمار والمستويات، وجعل الإمارات مركزاً رئيسياً للجولف في الشرق الأوسط، بما يخدم الرياضة والسياحة الرياضية، ويمنح المواهب الشابة فرصاً كبيرة للتطور».

وأضاف الهاشمي: «يعكس هذا الموسم الجديد الرؤية المتكاملة لاتحاد الجولف، من برامج لقواعد اللعبة القاعدة ومنها البطولات الشهرية للمواطنين للمنافسة 3 بارات و«جولف 6 حفر»، وصولاً إلى الفرص الدولية الكبرى عبر جولات عالمية مرموقة، ليؤكد أن الإمارات باتت الوجهة الأبرز لرياضة الجولف إقليمياً وعالمياً».