السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديستانت ستورم» يدخل دائرة ترشيحات «الجينيز الإنجليزي»

«ديستانت ستورم» يدخل دائرة ترشيحات «الجينيز الإنجليزي»
26 سبتمبر 2025 18:30

 عصام السيد (أبوظبي)
فرض المهر «ديستانت ستورم» لجودلفين هيمنته على منافسيه الستة بأداءٍ رائع في سباق تاترسالز ستيكس من الفئة الثالثة، وهو السباق الرئيسي في اليوم الافتتاحي لسباق كامبريدج شاير الذي يستمر ثلاثة أيام في نيوماركت.
وفشل المهر، الذي يدربه شارلي أبلبي، في تحقيق أداءٍ ثابت عندما حلّ ثالثًا خلف «جيوان» في سباق أكومب ستيكس في يورك عندما شوهد آخر مرة، لكنه قدم أداءً أكثر تألقاً هنا، مما قلّص فرصه في الفوز بسباق الجينيز الانجليزي الكلاسيكي في مايو المقبل.
وتمكّن ويليام بويك من حسم السباق مع جواده الذي كان مرشحاً للفوز، وكان في مؤخرة الترتيب مع «نورثرن تشامبيون»، حيث ساعد زميله في الإسطبل، «كاتولوس»، في تحديد وتيرة السباق مع «كوماندرز إنتنت».
وانطلق «كاتولوس» بقوة في الفيرلونج الثالث، لكن «ديستانت ستورم» كان يلاحقه دائماً في الطرف البعيد، وكان ابن «نايت أوف ثاندر» هو من حسم السباق بسرعة بخطوات واسعة في الفيرلونج الأخير، متقدماً بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كوماندرز إنتينت» الذي حلّ ثانياً بفارق ضئيل عن «آرتشر رويال» لجودلفين الذي كان ينافسه، أما «كاتولوس»، فقد حلّ رابعاً.
وقدّم «ديستانت ستورم» أداءً رائعاً، وكان أداؤه مُبهراً بما يكفي ليُصبح في صدارة مرشحي سباق الجينيز الإنجليزي، وفي التقييم الأولى، يبدو أنه قد قدّم أداءً أفضل من أي فائز آخر في السباق منذ فوز إسطبله به مع الفائز اللاحق بسباق بولان، «مودرن جيمز»، في عام 2021.
وبعد السباق، خفض بادي باور ترشيحه على «ديستانت ستورم» لسباق بيتفريد 2000 جينيز العام المقبل، كما خفضه في سباق دارلي ديوهرست ستيكس الذي سيُقام على المضمار الشهر المقبل، والذي ألمح أبلبي إلى أنه هدفه المحتمل التالي.

أخبار ذات صلة
«ريبيلز رومانس» و«إل كوردوبس» يطاردان لقب «جو هيرش»
«سوفرينتي جودلفين» يتصدر ترشيحات «بريدرز كب كلاسيك»
سباقات الخيول
جودلفين
آخر الأخبار
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الرياضة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
اليوم 15:10
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©