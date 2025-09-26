«ديستانت ستورم» يدخل دائرة ترشيحات «الجينيز الإنجليزي»

عصام السيد (أبوظبي)

فرض المهر «ديستانت ستورم» لجودلفين هيمنته على منافسيه الستة بأداءٍ رائع في سباق تاترسالز ستيكس من الفئة الثالثة، وهو السباق الرئيسي في اليوم الافتتاحي لسباق كامبريدج شاير الذي يستمر ثلاثة أيام في نيوماركت.

وفشل المهر، الذي يدربه شارلي أبلبي، في تحقيق أداءٍ ثابت عندما حلّ ثالثًا خلف «جيوان» في سباق أكومب ستيكس في يورك عندما شوهد آخر مرة، لكنه قدم أداءً أكثر تألقاً هنا، مما قلّص فرصه في الفوز بسباق الجينيز الانجليزي الكلاسيكي في مايو المقبل.

وتمكّن ويليام بويك من حسم السباق مع جواده الذي كان مرشحاً للفوز، وكان في مؤخرة الترتيب مع «نورثرن تشامبيون»، حيث ساعد زميله في الإسطبل، «كاتولوس»، في تحديد وتيرة السباق مع «كوماندرز إنتنت».

وانطلق «كاتولوس» بقوة في الفيرلونج الثالث، لكن «ديستانت ستورم» كان يلاحقه دائماً في الطرف البعيد، وكان ابن «نايت أوف ثاندر» هو من حسم السباق بسرعة بخطوات واسعة في الفيرلونج الأخير، متقدماً بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كوماندرز إنتينت» الذي حلّ ثانياً بفارق ضئيل عن «آرتشر رويال» لجودلفين الذي كان ينافسه، أما «كاتولوس»، فقد حلّ رابعاً.

وقدّم «ديستانت ستورم» أداءً رائعاً، وكان أداؤه مُبهراً بما يكفي ليُصبح في صدارة مرشحي سباق الجينيز الإنجليزي، وفي التقييم الأولى، يبدو أنه قد قدّم أداءً أفضل من أي فائز آخر في السباق منذ فوز إسطبله به مع الفائز اللاحق بسباق بولان، «مودرن جيمز»، في عام 2021.

وبعد السباق، خفض بادي باور ترشيحه على «ديستانت ستورم» لسباق بيتفريد 2000 جينيز العام المقبل، كما خفضه في سباق دارلي ديوهرست ستيكس الذي سيُقام على المضمار الشهر المقبل، والذي ألمح أبلبي إلى أنه هدفه المحتمل التالي.