السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منافسة ثلاثية على لقب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

منافسة ثلاثية على لقب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
26 سبتمبر 2025 19:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستعد لاحتضان «عالمية الجوجيتسو» بمشاركة قياسية
محمد الشرقي يعيّن مديراً لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق بالوكالة

تستعد إمارة الفجيرة، غداً السبت، لاحتضان الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة «بدون البدلة»، وذلك على بساط مجمع زايد الرياضي بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات.
وتعتبر هذه الجولة محطة الحسم في منافسات الموسم، حيث ستُحدد نتيجتها هوية بطل فئة «بدون البدلة»، وسط منافسة محتدمة بين الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والعين للجوجيتسو وأكاديمية «MOD» للجوجيتسو.
وتشهد البطولة على مدار يومين نزالات قوية، إذ يخصص اليوم الأول لمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما يتضمن اليوم الثاني نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.
ويقول عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تكتسب الجولة السابعة خصوصية فريدة كونها تحدد هوية بطل فئة بدون البدلة، وهي الفئة التي تُعد اختباراً حقيقياً للقدرات الذهنية والفنية. فاللاعب هنا لا يجد سوى مهارته وسرعة بديهته ليصنع الفارق ويتفوق على البساط.وقد شهدنا عبر الجولات الماضية مستويات متصاعدة من لاعبي الأندية والأكاديميات، ما يعكس حجم الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتطوير هذه الرياضة. ستكون هذه الجولة بمثابة حدث استثنائي للتطور الفني الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو، ومستقبلها الذي يجعلنا أكثر تفاؤلا يوماً بعد يوم».
وتواصل البطولة عبر جولاتها المختلفة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات المحلية، حيث تجمع بين التنافس الرياضي القوي ونشر القيم السامية للجوجيتسو، مثل الانضباط والاحترام والعمل بروح الفريق، فضلاً عن دورها في تعزيز الروابط بين الأسر والمجتمع.

الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
الفجيرة
آخر الأخبار
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الرياضة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
اليوم 15:10
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©