منتخب «سيدات الكريكيت» يبدأ مشواره في «دولية زيمبابوي»

منتخب «سيدات الكريكيت» يبدأ مشواره في «دولية زيمبابوي»
26 سبتمبر 2025 19:30

دبي (الاتحاد)
يبدأ منتخب الكريكيت للسيدات منافساته في بطولة زيمبابوي الدولية، التي تقام هناك حتى 6 أكتوبر المقبل، مع بدء رحلته في منافسات ODI الدولية، المصنّفة من قبل المجلس الدولي للكريكيت ICC.
وكان منتخب السيدات الإماراتي للكريكيت نجح في الحصول على تصنيف ODI في مايو الماضي، بعد خوضه بنجاح سلسلة مباريات T20I التصنيفية التي أهلته للعب مع أفضل 15 منتخباً على مستوى العالم.
من جانبها أكدت إيشا أوزا كابتن المنتخب أن المنتخب الإماراتي، يتطلع إلى صنع التاريخ هذا الأسبوع في زيمبابوي.
وأضافت: «عملنا بجد للوصول إلى هذه المرتبة المهمة، من خلال مجموعة من التجارب القوية، التي ساهمت في تجهيز اللاعبات بالشكل المطلوب، وكانت استعداداتنا جيدة، وسهّلت مهمتنا في اختيار 17 لاعبة على مستوى عالٍ لخوض منافسات البطولة والخروج منها بأفضل نتيجة».

