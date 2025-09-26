«منتدى صناعة الرياضة» ينطلق في أبوظبي أول أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى صناعة الرياضة في أبوظبي على مدار يومي 1 و 2 أكتوبر المقبل في مركز ياس للمؤتمرات في حلبة مرسى ياس، حيث يجمع المنتدى تحت منصته أكثر من 500 مشارك من صناع القرار الدوليين وكبار التنفيذيين والمبتكرين والمهتمين لمناقشة مستقبل الرياضة في المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

ويحظى منتدى صناعة الرياضة بدعم رسمي من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، كما تنظم «إثارة» كشريك رسمي إلى جانب شريك العلامة التجارية «واسرمان لايف» وراعي الجلسات «نيلسن سبورتس آند إنترتينمنت».

وبهذه المناسبة صرح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة قائلاً: «تعمل وزارة الرياضة على تطوير منظومة رياضية شاملة ومستدامة، تُلبي التطلعات على كافة المستويات، وتستهدف كافة الفئات المجتمعية وصولاً إلى النخبة الإحترافية، وتسهم في تبادل المعرفة وتسريع وتيرة التقدم في مسيرتنا نحو قطاع رياضي أكثر نشاطاً وشمولية يصل إلى الريادة العالمية».

من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «لقد رسخت أبوظبي من مكانتها كمركز للتميز من خلال استضافة التجمعات الرياضية العالمية والفعاليات الدولية الكبرى، ويمثل منتدى صناعة الرياضة منصة للتعاون والابتكار، مما يعزز مساهمة الرياضة في إحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا، وإلهام شبابنا وتعزيز سمعة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية».

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»: «من خلال فعاليات بارزة مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وألعاب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي (NBA)، والملاعب الرياضية الحديثة والمبادرات الرياضية الشعبية، حظيت «إثارة» بشرف المساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي في قلب خارطة الرياضة والترفيه العالمية. وتعكس شراكتنا مع منتدى صناعة الرياضة التزامنا بتوفير تجارب فريدة، تستقطب المزيد من الجماهير مما يعزز من إبراز قوة صناعة الرياضة ونموها».

ويُقام المنتدى بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025، ويشارك به نخبة من الشخصيات العالمية والمدربين التنفيذيين البارزين.