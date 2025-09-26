«الحد» بطل «الحديريات للمحامل الشراعية»

أبوظبي (الاتحاد)

توج محمل «الحد»، للمالك والنوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي، بلقب سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بمشاركة واسعة بلغت 72 محملاً، وسط أجواء تنافسية جسدت أصالة التراث البحري الإماراتي وروح التحدي بين النواخذة والبحارة .

وحل في المركز الثاني محمل «زلزال» للمالك والنوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي، فيما جاء ثالثاً محمل العديد للمالك محمد راشد محمد الرميثي بقيادة النوخذة حمد راشد محمد الرميثي .

وبلغ مجموع الجوائز المرصودة للسباق 546 ألف درهم، وزعت على أصحاب المراكز الأولى، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح المنافسة .

وفي ختام السباق، قام خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، بتتويج الفائزين وتكريم أصحاب المراكز الأولى، وسط أجواء احتفالية أكدت استمرار مسيرة دعم الرياضات البحرية التراثية التي تعكس الهوية الوطنية الإماراتية.