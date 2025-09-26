الشارقة يهزم كاليفورنيا إيجلز في «مونديال اليد»

علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق الشارقة لكرة اليد فوزاً مثيراً على كاليفورنيا إيجلز الأميركي 35-30 في افتتاح بطولة العالم للأندية لرجال كرة اليد «سوبر جلوب 2025»، والمقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وحصل مصباح الصانعي لاعب فريق الشارقة يُتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الكبير له على مدار المباراة، أمام بطل أميركا والكاريبي.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الشارقة 18-15، وظل «الملك» مسيطراً على الملعب في ظل الحماس ورغبة الفريق والروح العالية في الأداء، ليقدم الشارقة مباراة افتتاحية مميزة في الظهور الأول بهذا الحدث الكبير.

ويتواجد فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية في المونديال، بالمجموعة الأولى، مع أندية ماجديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأميركي، ويلتقي «الملك» يوم الأحد مع ماجديبورج بطل أوروبا.

فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي، وتضم المجموعة الثالثة أندية الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وتاوباتي البرازيلي.

وبحسب لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث، المقعد المتبقي للمربع الذهبي، بينما تخوض باقي الفرق منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.