ابن ثعلوب يظفر بـ«قميص لابا» مقابل مليون درهم

ابن ثعلوب يظفر بـ«قميص لابا» مقابل مليون درهم
27 سبتمبر 2025 00:15

العين (الاتحاد)
شهد مزاد رابطة المحترفين على القميص التاريخي لنجم نادي العين لابا كودجو مشاركة واسعة وانتهى بتحقيق رقم قياسي، حيث تم بيع القميص بمبلغ مليون درهم.
وتم الإعلان أن محمد بن ثعلوب الدرعي - عضو مجلس إدارة نادي العين، هو من قام بشراء القميص في هذا المزاد الاستثنائي، ليجسد بذلك دعمه الكبير لنادي العين ولاعبيه وتقديره لمسيرة لابا، الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.
وعكست المبادرة رسالة وفاء ودعم لكيان نادي العين ولاعبيه، لتجسد المكانة الكبيرة التي يحظى بها «الزعيم» في قلوب رجالاته وقياداته، وحرصهم على تعزيز مسيرته وإعلاء رايته محلياً وقارياً.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: «الزعيم ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل كيان شامخ يرمز للانتماء والفخر والوفاء، وتاريخ طويل من الإنجازات المحلية والقارية، ولابا كودجو واحد من الأسماء التي رسخت مكانتها في ذاكرة الأمة العيناوية، وهذا الدعم رسالة شكر وتقدير لكل لاعب يرتدي شعار العين ويقاتل من أجله».
وأضاف: «ما نقدمه للزعيم هو واجب نابع من القلب تجاه هذا الكيان العظيم، وكل خطوة نقوم بها تمثل استثماراً في مستقبل مشرق ينتظر نادي العين، بإذن الله».
ومن جانبه، عبّر لابا كودجو عن امتنانه الكبير قائلاً: «أتوجه بالشكر أولاً إلى مجلس إدارة نادي العين على دعمهم المتواصل وحرصهم على تهيئة أفضل الظروف للفريق. كما أنني لن أنسى أبداً أن محمد بن ثعلوب الدرعي كان صاحب الفضل في اختياري وجلبـي إلى العين في 2019، ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني كنت متشوقاً لمعرفة من اقتنى القميص الذي سجلت به الهاتريك التاريخي على مرمى خورفكان والوصول للهدف رقم 125 كهداف تاريخي للنادي، وأشعر بالفخر لأنه أصبح بيد شخصية بهذا الحجم والمكانة».
وزاد: «نادي العين منحني كل شيء، وفيه حققت أهدافي الكبيرة وأطمح إلى المزيد من الإنجازات مع هذا الكيان الكبير. كما أشكر الأمة العيناوية على دعمها المتواصل، ووسائل الإعلام، التي ظلت تعمل باحترافية عالية في دعم المنظومة الرياضية وتطوير كرة القدم في الإمارات، ولا يفوتني أيضاً شكر رابطة المحترفين الإماراتية على التنظيم الاحترافي للمسابقات المحلية».
واختتم لابا كودجو تصريحاته قائلاً: «هذا الحدث يمنحني دافعاً أكبر لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد، حتى أكون دائماً عند حسن ظن الإدارة والجماهير، وأسهم مع زملائي في كتابة تاريخ جديد باسم نادي العين».

