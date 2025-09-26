دبا يحصد النقطة الأولى أمام النصر في ختام «الخامسة»

معتصم عبدالله (دبي)

انتزع دبا نقطته الأولى في مشوار دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فرض التعادل على مضيفه النصر 1-1، في المواجهة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم في ختام الجولة الخامسة.

تقدّم «العميد» أولاً برأسية البرازيلي جلوبير ليما في الدقيقة 40، قبل أن ينجح العراقي مهند علي في إدراك التعادل لـ «النواخذة» برأسية متقنة في الدقيقة 85، مستفيداً من عرضية عبدالله خميس، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، بعدما واصل نزيف النقاط للجولة الثالثة على التوالي، فيما غادر دبا خانة الصفر بحصوله على النقطة الأولى ليحتل المركز قبل الأخير.