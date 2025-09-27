الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رونالدو هدافاً تاريخياً للنصر في الفوز على الاتحاد

رونالدو هدافاً تاريخياً للنصر في الفوز على الاتحاد
27 سبتمبر 2025 11:04

الرياض(أ ف ب)
صعق النصر مضيفه الاتحاد حامل اللقب وأوقع به الخسارة الأولى هذا الموسم، بعد فوزه عليه 2-0، في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم، في ليلة أصبح فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافاً تاريخياً لـ"العالمي".
وحسم النصر الذي حلّ ثالثاً في الموسم الماضي وفاز على الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر، المباراة في الشوط الأول بهدفي السنغالي ساديو ماني (9) ورونالدو (35).
وحطّم رونالدو الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق والشباب الحالي، في سجل الهدافين التاريخين للنصر في الدوري.
أصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف بتسجيله 78 هدفاً بهدفه الرابع في الموسم الحالي، رافعاً رصيده إلى 946 هدفاً خلال مسيرته الكروية.
وفكّ النصر شراكة الصدارة مع الاتحاد بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل 9 لمنافسه.
دخل النصر اللقاء بتركيز هجومي واضح، حيث افتتح مانيه التسجيل مبكراً بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى من قلب منطقة الجزاء، مستغلاً تمريرة مثالية من الفرنسي كينجسلي كومان (9).
وأضاف رونالدو رونالدو الهدف الثاني برأسية رائعة من داخل المنطقة إثر عرضية من ماني (35).
في الشوط الثاني، حافظ النصر على أفضليته، وسنحت لرونالدو فرصة خطيرة (55) بتسديدة يسارية قوية، لكنها مرت بجوار القائم.
وحاول الفرنسي موسى ديابي تقليص الفارق، لكن الحارس البرازيلي بينتو تصدى لتسديدته (78).
وحقق الأهلي فوزه الثاني في الدوري عندما تغلب على مضيفه الحزم 2-0، سجلهما فراس البريكان (72) وعلي مجرشي (80) في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، بينما بقي الحزم على رصيده السابق نقطتين.

 

