7 مواجهات في الجولة الثانية من «دوري الأولى» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تقام غداً «الأحد» 7 مباريات ضمن الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، تتصدرها مواجهة الفجيرة الذي يخوض أولى مبارياته في الدوري باستضافة حتا، في أبرز لقاءات الجولة.

وتشهد بقية المواجهات لقاء دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، الإمارات أمام مجد، جلف يونايتد ضد الذيد، مصفوت في مواجهة الحمرية، العربي أمام الاتفاق، ويونايتد مع سيتي، فيما يغيب العروبة بداعي الراحة.

وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت فوز الإمارات على سيتي 1-0، ودبا الحصن على مجد بهدفين نظيفين، وحتا على الجزيرة الحمراء 1-0، والحمرية على جلف يونايتد 4-2، إلى جانب تفوق مصفوت على الاتفاق 2-0، ويونايتد على الذيد 2-1، والعربي على العروبة بهدف دون مقابل.

وبنهاية الجولة الأولى، تقاسمت 7 أندية صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، وهي الحمرية، مصفوت، دبا الحصن، يونايتد، العربي، الإمارات، وحتا، فيما غاب الفجيرة عن ضربة البداية، حيث جنّبته القرعة اللعب في تلك الجولة، وفقاً لجدول البطولة الذي يضم 15 فريقاً.