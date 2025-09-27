كاكو.. رجل «المواعيد الكبيرة» في «كتيبة الزعيم»

معتز الشامي (أبوظبي)

يثبت دوري أدنوك للمحترفين من موسم لآخر أنه مسرح للنجوم الكبار، لكن بعض اللاعبين وحدهم يمتلكون القدرة على الظهور في المواعيد الصعبة وحسم اللحظات الكبرى.

ولعل الجولة الخامسة التي انتهت بسيطرة العين على الصدارة، بعد الفوز على شباب الأهلي بهدف نظيف، شاهدة على ذلك، حيث أبرزت أحد هؤلاء النجوم المؤثرين في مسار المنافسة هذا الموسم، أليخاندرو روميرو «كاكو» الذي قدّم نفسه مجدداً كورقة رابحة، حيث أصبح خلال فترة قصيرة أحد الأعمدة الأساسية في مشروع العين، وقائداً حقيقياً في غياب زميله المغربي سفيان رحيمي بداعي الإصابة.

ومنذ ظهوره الأول بقميص العين في دوري أدنوك للمحترفين، لعب كاكو 49 مباراة، قضى خلالها 3794 دقيقة في الملاعب، وهي حصيلة تعكس استمراريته وثقة المدربين به. خلال هذه الفترة، سدّد 82 تسديدة، بينها 25 كرة على المرمى مباشرة، محققاً 12 هدفاً حاسماً.

لكن القيمة الأكبر تكمن في أدواره الهجومية الأخرى، إذ صنع 163 فرصة، وهو الرقم الأعلى في المسابقة منذ مشاركته الأولى مع العين وحتى مباراة الخميس أمام شباب الأهلي، التي سجّل فيها هدف الفوز الوحيد، بمعدل 3.3 فرصة في كل مباراة، إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، ليكون ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد نيكولاس خيمينيز (20 تمريرة).

ولم يكتفِ كاكو بتقديم الأرقام، بل ارتبط اسمه بالمواقف التي تحتاج إلى لاعب يعرف كيف يغيّر النتيجة ويكتب الفارق. في قمة الجولة الخامسة أمام شباب الأهلي، سجّل هدفاً من طراز عالمي، وهو الهدف الذي يعد انعكاساً لشخصيته، إذ يقدّم أفضل ما لديه عندما تكون الضغوط في أعلى مستوياتها.

وشكّلت إصابة رحيمي ضربة قوية لخط هجوم العين، غير أن كاكو تحوّل سريعاً إلى القائد الجديد لمنظومة الهجوم لمساندة لابا كودجو، ليصبح أكثر من يصنع أهداف لابا بواقع 9 أهداف من أصل 18 صنعها، وآخرها صناعته لهدف التعادل أمام الوصل الجولة الرابعة.

كما كانت لتحركاته بين الخطوط، وقدرته على تمرير الكرات الذكية، وجرأته على التسديد من خارج المنطقة، دور في جعله علامة فارقة في أداء الفريق. ومع كل مباراة، يثبت أن غياب رحيمي يفتح له الباب ليكشف عن إمكانياته الكاملة، ويضع نفسه ضمن قائمة النجوم الأبرز في دورينا.

ومع استمرار سباق الصدارة في دوري أدنوك، يبرز كاكو كرجل المرحلة في العين، حيث بات اللاعب الذي يخلق الفارق متى ما احتاج الفريق، ويمنح «الزعيم» شخصية هجومية متجددة. حضورُه الرقمي والفني يضعه في خانة اللاعبين الذين لا يُقاس تأثيرهم بعدد الأهداف فقط، بل بما يقدّمونه من حلول متكاملة، تجعل رفاقه أكثر راحة، والفريق أكثر خطورة.

وبين لغة الأرقام وروح الميدان، بات أليخاندرو روميرو «كاكو» تجسيداً لرجل المواعيد الكبيرة، الذي لا يعرف إلا كيف يكتب اسمه في اللحظات الحاسمة.