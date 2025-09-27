الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاكو.. رجل «المواعيد الكبيرة» في «كتيبة الزعيم»

كاكو.. رجل «المواعيد الكبيرة» في «كتيبة الزعيم»
27 سبتمبر 2025 12:38

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«تريندز» يشارك في «مسار الإبداع» بالعين
6 لحظات حرجة صنعت الفوارق في الجولة الـ5 من «دوري أدنوك»

يثبت دوري أدنوك للمحترفين من موسم لآخر أنه مسرح للنجوم الكبار، لكن بعض اللاعبين وحدهم يمتلكون القدرة على الظهور في المواعيد الصعبة وحسم اللحظات الكبرى. 
ولعل الجولة الخامسة التي انتهت بسيطرة العين على الصدارة، بعد الفوز على شباب الأهلي بهدف نظيف، شاهدة على ذلك، حيث أبرزت أحد هؤلاء النجوم المؤثرين في مسار المنافسة هذا الموسم، أليخاندرو روميرو «كاكو» الذي قدّم نفسه مجدداً كورقة رابحة، حيث أصبح خلال فترة قصيرة أحد الأعمدة الأساسية في مشروع العين، وقائداً حقيقياً في غياب زميله المغربي سفيان رحيمي بداعي الإصابة.
ومنذ ظهوره الأول بقميص العين في دوري أدنوك للمحترفين، لعب كاكو 49 مباراة، قضى خلالها 3794 دقيقة في الملاعب، وهي حصيلة تعكس استمراريته وثقة المدربين به. خلال هذه الفترة، سدّد 82 تسديدة، بينها 25 كرة على المرمى مباشرة، محققاً 12 هدفاً حاسماً.
لكن القيمة الأكبر تكمن في أدواره الهجومية الأخرى، إذ صنع 163 فرصة، وهو الرقم الأعلى في المسابقة منذ مشاركته الأولى مع العين وحتى مباراة الخميس أمام شباب الأهلي، التي سجّل فيها هدف الفوز الوحيد، بمعدل 3.3 فرصة في كل مباراة، إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، ليكون ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد نيكولاس خيمينيز (20 تمريرة).
ولم يكتفِ كاكو بتقديم الأرقام، بل ارتبط اسمه بالمواقف التي تحتاج إلى لاعب يعرف كيف يغيّر النتيجة ويكتب الفارق. في قمة الجولة الخامسة أمام شباب الأهلي، سجّل هدفاً من طراز عالمي، وهو الهدف الذي يعد انعكاساً لشخصيته، إذ يقدّم أفضل ما لديه عندما تكون الضغوط في أعلى مستوياتها.
وشكّلت إصابة رحيمي ضربة قوية لخط هجوم العين، غير أن كاكو تحوّل سريعاً إلى القائد الجديد لمنظومة الهجوم لمساندة لابا كودجو، ليصبح أكثر من يصنع أهداف لابا بواقع 9 أهداف من أصل 18 صنعها، وآخرها صناعته لهدف التعادل أمام الوصل الجولة الرابعة.
كما كانت لتحركاته بين الخطوط، وقدرته على تمرير الكرات الذكية، وجرأته على التسديد من خارج المنطقة، دور في جعله علامة فارقة في أداء الفريق. ومع كل مباراة، يثبت أن غياب رحيمي يفتح له الباب ليكشف عن إمكانياته الكاملة، ويضع نفسه ضمن قائمة النجوم الأبرز في دورينا.
ومع استمرار سباق الصدارة في دوري أدنوك، يبرز كاكو كرجل المرحلة في العين، حيث بات اللاعب الذي يخلق الفارق متى ما احتاج الفريق، ويمنح «الزعيم» شخصية هجومية متجددة. حضورُه الرقمي والفني يضعه في خانة اللاعبين الذين لا يُقاس تأثيرهم بعدد الأهداف فقط، بل بما يقدّمونه من حلول متكاملة، تجعل رفاقه أكثر راحة، والفريق أكثر خطورة.
وبين لغة الأرقام وروح الميدان، بات أليخاندرو روميرو «كاكو» تجسيداً لرجل المواعيد الكبيرة، الذي لا يعرف إلا كيف يكتب اسمه في اللحظات الحاسمة.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©