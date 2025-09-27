الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«ميثاء ياس» تطارد جائزة تحدي «بري دراجون» في فرنسا

«ميثاء ياس» تطارد جائزة تحدي «بري دراجون» في فرنسا
27 سبتمبر 2025 12:48

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض المهرة «ميثاء» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جولة من التحدي في سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندما تطارد غداً لقب سباق بري دراجون في مضمار كاسترا فيردازون الفرنسي.
وخُصص شوط «بري دراجون» أو «جائزة التنين»، للخيول في عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1700 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، وتشارك فيه 11 مهرة ناشئة تسعى لتأكيد جدارتها في هذا السباق.
وتشارك «ميثاء» المنحدرة من نسل «رضوان» والفرس «عفراء» لأول مرة في السباقات، ويشرف عليها المدرب فردريك سانشيز، ويقودها الفارس جاري سانشيز، وهي من إنتاج ياس لإدارة سباقات الخيل. 
وينافس على اللقب «مس مونلاو» للشقب ريسنج، بإشراف جي دي ميول، وقيادة أوليفييه داندجين، و«أبيشا» لمدام إميلي كيسادا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماتياس لورين، و«وسيلة» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليوم جودجاي.

تحدي بري دراجون
