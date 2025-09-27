الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نوخذة أبوظبي الصيفي» يسجل حضوره في «الحديريات للمحامل الشراعية»

«نوخذة أبوظبي الصيفي» يسجل حضوره في «الحديريات للمحامل الشراعية»
27 سبتمبر 2025 12:50

أبوظبي (الاتحاد)
حققت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية إنجازاً جديداً ضمن مشاركتها في سباق الحديريات للمحامل الشراعية - فئة 22 قدماً - موسم 2025، وذلك عبر تحقيق ثلاثة محامل تابعة لبرنامج نوخذة أبوظبي الصيفي، لمراكز في السباق، بواقع المركز التاسع والمركز السابع والعشرين، إضافة إلى المركز الرابع والثلاثين.
وأكدت الأكاديمية أن هذه النتائج تمثل انعكاساً مباشراً لجهودها في صقل مهارات جيل جديد من النواخذة والبحارة الشباب، بما يسهم في تعزيز حضور الكوادر الوطنية في السباقات التراثية والحفاظ على استمرارية الموروث البحري الإماراتي.
وقال خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن مشاركة محامل برنامج نوخذة أبوظبي الصيفي وحصولها على مراكز متقدمة في سباق الحديريات، يُعد نجاحاً مهماً للأكاديمية، ويعكس فعالية البرامج التدريبية في صناعة أبطال جدد للرياضات البحرية.
ووجّه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المتواصل، الذي يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الإنجازات.

أخبار ذات صلة
«الحد» بطل «الحديريات للمحامل الشراعية»
50 محملاً تكتب تفاصيل سباق الحديريات للمحامل الشراعية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
سباق المحامل الشراعية
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©