«نوخذة أبوظبي الصيفي» يسجل حضوره في «الحديريات للمحامل الشراعية»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية إنجازاً جديداً ضمن مشاركتها في سباق الحديريات للمحامل الشراعية - فئة 22 قدماً - موسم 2025، وذلك عبر تحقيق ثلاثة محامل تابعة لبرنامج نوخذة أبوظبي الصيفي، لمراكز في السباق، بواقع المركز التاسع والمركز السابع والعشرين، إضافة إلى المركز الرابع والثلاثين.

وأكدت الأكاديمية أن هذه النتائج تمثل انعكاساً مباشراً لجهودها في صقل مهارات جيل جديد من النواخذة والبحارة الشباب، بما يسهم في تعزيز حضور الكوادر الوطنية في السباقات التراثية والحفاظ على استمرارية الموروث البحري الإماراتي.

وقال خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن مشاركة محامل برنامج نوخذة أبوظبي الصيفي وحصولها على مراكز متقدمة في سباق الحديريات، يُعد نجاحاً مهماً للأكاديمية، ويعكس فعالية البرامج التدريبية في صناعة أبطال جدد للرياضات البحرية.

ووجّه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المتواصل، الذي يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الإنجازات.