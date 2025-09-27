الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجبهة اليُمنى والتسديدات الرأسية تقودان «الزعيم» إلى «الصدارة»

الجبهة اليُمنى والتسديدات الرأسية تقودان «الزعيم» إلى «الصدارة»
27 سبتمبر 2025 13:07

عمرو عبيد (القاهرة)
انفرد العين بصدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمُحترفين، بعد الجولة الخامسة، وواصل نجمه، لابا كودجو، احتلال قمة قائمة الهدافين، برصيد 7 أهداف، بجانب وجود «كاكو» ضمن صفوة صُناع الأهداف بـ 3 «أسيست»، في بداية موسم يبدو متميزاً من جانب «الزعيم»، الباحث عن استعادة لقب «دورينا»، الغائب عنه منذ نُسخة 2021-2022.
7 لاعبين في قائمة «المتصدر» سجّلوا وصنعوا أهدافه حتى الآن في الدوري، وبلغت درجة الجماعية بينهم نسبة 60%، بـ 6 تمريرات مُباشرة صنعت 10 أهداف لـ «الزعيم»، وجاءت نسبه التهديفية عبر أشواط المباريات بواقع، 60% لأهداف الشوط الثاني و40 % للأول، وتُعد نهاية كل شوط الفترة الأغزر تهديفاً من جانب العين، بـ3 أهداف في رُبع الساعة الأخير والوقت الإضافي، بالتساوي.
ويملك «الزعيم» جبهة يُمنى هجومية «نارية»، صنعت 50% من أهدافه في الدوري، يليها العُمق الهجومي بـ 40%، و10% للأهداف عبر الطرف الأيسر، ويتصدّر الفريق المشهد من حيث القوة الهجومية، بتسجيله 9 أهداف من داخل منطقة الجزاء، بجانب هدف واحد من خارجها، وهو الهدف «الصاروخي» الذي منحه الصدارة مؤخراً.
الأمر اللافت أن نصف عدد أهداف العين جاء عبر التسديدات الرأسية، وهو مُتصدّر تلك القائمة بين جميع فرق «دورينا»، وهو ما يتماشى «تكتيكياً» مع تفوقه في الكرات العرضية، التي أنتجت وحدها 70% من أهدافه، هوائية كانت أو أرضية، وأظهر «الزعيم» توازناً فنياً بتسجيله 5 أهداف من اللعب المفتوح، مقابل مثلها من الركلات الثابتة، أبرزها «الركنيات» التي أنتجت 3 أهداف، بجانب هدف واحد من ركلة حُرة غير مُباشرة، وآخر من ركلة جزاء.
وعلى صعيد البناء الهجومي، يملك العين مُتوسطاً لنسبة الاستحواذ يبلغ 53%، محتلاً المرتبة السادسة بين فرق «أدنوك» في هذا الصدد، مع ميل وتفوق واضحين لتنفيذ الضغط العالي المتقدم القوي، وهو الأسلوب الذي منحه 60% من أهداف «الحركة»، مقابل 40 % للهجوم المنظم هادئ الإيقاع.
أما من الجانب الدفاعي، فقد خرج «الزعيم» بشباك نظيفة في آخر مباراتين متتاليتين بالدوري، بنسبة 40 %، حيث استقبل مرماه 4 أهداف في النُسخة الجارية، بمعدل 0.8 هدف/ مباراة، والمُلاحظ أن العين يبدأ مبارياته بقوة وتركيز كبيرين، إذ لم تهتز شباكه خلال الأشواط الأولى على الإطلاق، بينما تلقّى الأهداف كلها في الأشواط الثانية، لاسيما فترة ما بعد العودة من الاستراحة، بنسبة 75%، ولم يتمكن أي فريق من بلوغ «الشباك البنفسجية» في الأوقات القاتلة، وكان شباب الأهلي قريباً من ذلك، لكنه أهدر ركلة الجزاء في المباراة الأخيرة.
50 % من الأهداف التي هزت شباك «الزعيم» جاءت عبر عُمقه الدفاعي، وجميعها تم تسجيلها من داخل منطقة جزائه، ولم يكن بينها أي لُعبة هوائية أو أنتجتها الكُرات العرضية، ولم تصل الركلات الثابتة إلى مرماه، باستثناء هدف وحيد من ركلة جزاء، مقابل 3 أهداف من اللعب المفتوح، بواقع هدفين من هجوم سريع، أحدهما من «مُرتدة»، وهدف واحد من هجمة منظمة بطيئة.

