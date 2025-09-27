الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس يحسّن أوضاعه المالية بتقليص الخسائر السنوية

27 سبتمبر 2025 13:21

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي يوفنتوس عن تقليص خسائره السنوية بشكل كبير لتصل إلى 58.1 مليون يورو في موسم 2024-2025، مقارنة بخسائر بلغت 199.2 مليون يورو في الموسم السابق، مع تأكيد خطة لزيادة رأس المال بقيمة 110 ملايين يورو، بدعم كامل من شركة إكسور المالكة.
وجاء التحسن الملحوظ نتيجة المشاركة مجدداً في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، إلى جانب ارتفاع العوائد من انتقالات اللاعبين.
وأوضحت التقارير المالية الصادرة أمس، أن إيرادات تسجيلات اللاعبين بلغت 109.7 مليون يورو، مقارنة بـ 34.1 مليون يورو فقط في 2023-2024. كما ساهمت المشاركة الأوروبية في رفع العائدات بأكثر من 75 مليون يورو، فيما أضاف كأس العالم للأندية نحو 27 مليون يورو.
ورغم تقليص الخسائر، لا تزال الوضعية المالية للنادي هشة، إذ تراجع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليون يورو فقط بعد أن كانت 40.2 مليون يورو قبل عام، فيما ارتفع الدين المالي الصافي إلى 280.2 مليون يورو.
ولمواجهة هذه التحديات، قرر مجلس الإدارة المضي في زيادة رأس المال بقيمة تصل إلى 110 ملايين يورو، على أن يتم التصويت على المقترح في الجمعية العمومية المقررة يوم 7 نوفمبر 2025. وكانت «إكسور» قد ضخت بالفعل 30 مليون يورو مطلع هذا العام لتأمين السيولة العاجلة.
وإلى جانب ذلك، أعلن النادي عن إطلاق سندات جديدة بقيمة 150 مليون يورو في 26 سبتمبر، بهدف إعادة تمويل جزء من الديون القائمة وتوفير رأسمال تشغيلي إضافي، كما أكد يوفنتوس أن هذه الخطوات ستعزز هيكل رأس المال والوضع المالي للنادي، في إطار عملية تعافٍ شاملة بعد فترة صعبة خارج الملعب.

 

يوفنتوس
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم للأندية
