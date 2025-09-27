الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قبل ديربي مدريد الليلة.. الريال يتفوق في موازين القوة والقيمة

قبل ديربي مدريد الليلة.. الريال يتفوق في موازين القوة والقيمة
27 سبتمبر 2025 13:24

معتز الشامي (أبوظبي)
يُعد ديربي مدريد أحد أكبر المنافسات بين أحياء المدن الأوروبية، حيث يتنافس ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على صدارة العاصمة الإسبانية، ولطالما تميز هذا الديربي بتنافسية من طرف واحد، حيث فاز ريال مدريد بـ 123 من أصل 240 مواجهة بين العملاقين منذ أول مواجهة بينهما عام 1927.
ويقبع أتلتيكو في الظل أمام غريمه التقليدي، حيث يُعد الملكي النادي الأكثر تتويجاً في العالم بـ 15 لقباً في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، وتحت قيادة دييجو سيميوني، قلّص أتلتيكو الفارق، وحقق لقبه الأول في الدوري الإسباني منذ 19 عاماً، عندما توج ملكاً لإسبانيا عام 2014.
وأصبح الغريمان أول فريقين من مدينة واحدة يتنافسان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، حيث فاز ريال مدريد باللقب العاشر في تاريخه.
كما واجها بعضهما البعض في نهائي عام 2016، حيث فاز فريق كارلو أنشيلوتي مجدداً، لكن كلا الناديين المدريديين كانا بلا منازع من بين أفضل الأندية في أوروبا، لكن في السنوات الأخيرة، ابتعد ريال مدريد عن منافسيه، وقبل مباراة الديربي اليوم، حيث ارتفعت قيمة تشكيلة ريال مدريد بشكل كبير متفوقة على أتلتيكو مدريد.
وتتجلى هيمنة الفريق الملكي الأخيرة على مواجهات الديربي في فوز أتلتيكو بـ4 مباريات ديربي فقط من أصل آخر 20 مباراة، ولكن يمكن تسليط الضوء على ذلك أيضاً من خلال قيم تشكيلته، ويمتلك ريال مدريد حالياً أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.4 مليار يورو، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثالث عشر بقيمة 630 مليون يورو. وتقدر قيمة تشكيلة تشابي ألونسو بأكثر من ضعف قيمة سيميوني، بفارق 770 مليون يورو عن منافسه في المدينة.
وحقق أتلتيكو لقبه الأخير في عام 2021، وفي أبريل من ذلك العام، كانت قيمة تشكيلة سيميوني أعلى من قيمة تشكيلة أنشيلوتي، وهي المرة الوحيدة التي حدث فيها ذلك خلال الفترة المذكورة.
ولكن منذ بداية موسم 2021-2022، ارتفعت قيمة تشكيلة ريال مدريد بشكل كبير، بينما انخفضت قيمة تشكيلة أتلتيكو بشكل حاد. لعوامل عديدة خلفت هذا التباين في الأداء، حيث تقدم لاعبو أتلتيكو في السن، بينما تعاقد ريال مدريد مع العديد من اللاعبين الشباب الذين زادت قيمتهم.
وانخفضت قيمة فريق أتلتيكو إلى 390 مليون يورو في يونيو 2024، لكنها زادت هذا الصيف مع وصول ريال مدريد حالياً إلى أعلى قيمة في تاريخ النادي.
ويملك ريال مدريد حالياً 9 لاعبين تبلغ قيمتهم أكثر من 50 مليون يورو، مع كون كيليان مبابي وجود بيلينجهام اللاعبين الأكثر قيمة بقيمة 180 مليون يورو، بينما يملك أتلتيكو 3 لاعبين فقط، ما يسلط الضوء على عدم التوازن بين الفريقين.

 

أخبار ذات صلة
ثنائية ألفاريز تقود أتلتيكو إلى «الانتصار المذهل» أمام الريال
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
ديربي مدريد
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©