قبل ديربي مدريد الليلة.. الريال يتفوق في موازين القوة والقيمة

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد ديربي مدريد أحد أكبر المنافسات بين أحياء المدن الأوروبية، حيث يتنافس ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على صدارة العاصمة الإسبانية، ولطالما تميز هذا الديربي بتنافسية من طرف واحد، حيث فاز ريال مدريد بـ 123 من أصل 240 مواجهة بين العملاقين منذ أول مواجهة بينهما عام 1927.

ويقبع أتلتيكو في الظل أمام غريمه التقليدي، حيث يُعد الملكي النادي الأكثر تتويجاً في العالم بـ 15 لقباً في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، وتحت قيادة دييجو سيميوني، قلّص أتلتيكو الفارق، وحقق لقبه الأول في الدوري الإسباني منذ 19 عاماً، عندما توج ملكاً لإسبانيا عام 2014.

وأصبح الغريمان أول فريقين من مدينة واحدة يتنافسان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، حيث فاز ريال مدريد باللقب العاشر في تاريخه.

كما واجها بعضهما البعض في نهائي عام 2016، حيث فاز فريق كارلو أنشيلوتي مجدداً، لكن كلا الناديين المدريديين كانا بلا منازع من بين أفضل الأندية في أوروبا، لكن في السنوات الأخيرة، ابتعد ريال مدريد عن منافسيه، وقبل مباراة الديربي اليوم، حيث ارتفعت قيمة تشكيلة ريال مدريد بشكل كبير متفوقة على أتلتيكو مدريد.

وتتجلى هيمنة الفريق الملكي الأخيرة على مواجهات الديربي في فوز أتلتيكو بـ4 مباريات ديربي فقط من أصل آخر 20 مباراة، ولكن يمكن تسليط الضوء على ذلك أيضاً من خلال قيم تشكيلته، ويمتلك ريال مدريد حالياً أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.4 مليار يورو، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثالث عشر بقيمة 630 مليون يورو. وتقدر قيمة تشكيلة تشابي ألونسو بأكثر من ضعف قيمة سيميوني، بفارق 770 مليون يورو عن منافسه في المدينة.

وحقق أتلتيكو لقبه الأخير في عام 2021، وفي أبريل من ذلك العام، كانت قيمة تشكيلة سيميوني أعلى من قيمة تشكيلة أنشيلوتي، وهي المرة الوحيدة التي حدث فيها ذلك خلال الفترة المذكورة.

ولكن منذ بداية موسم 2021-2022، ارتفعت قيمة تشكيلة ريال مدريد بشكل كبير، بينما انخفضت قيمة تشكيلة أتلتيكو بشكل حاد. لعوامل عديدة خلفت هذا التباين في الأداء، حيث تقدم لاعبو أتلتيكو في السن، بينما تعاقد ريال مدريد مع العديد من اللاعبين الشباب الذين زادت قيمتهم.

وانخفضت قيمة فريق أتلتيكو إلى 390 مليون يورو في يونيو 2024، لكنها زادت هذا الصيف مع وصول ريال مدريد حالياً إلى أعلى قيمة في تاريخ النادي.

ويملك ريال مدريد حالياً 9 لاعبين تبلغ قيمتهم أكثر من 50 مليون يورو، مع كون كيليان مبابي وجود بيلينجهام اللاعبين الأكثر قيمة بقيمة 180 مليون يورو، بينما يملك أتلتيكو 3 لاعبين فقط، ما يسلط الضوء على عدم التوازن بين الفريقين.