«الجودو» يترقّب «البرونزية» في ختام «جراند بري تشينغداو»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الوطني للجودو غداً مشاركته في بطولة جراند بري تشينغداو الكبرى للجودو، التي استضافها الاتحاد الصيني للجودو بصالة كونسون الرياضية، في مدينة تشينغداو الصينية، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 26 دولة.

حيث تخوض يليز ليتيف مواجهة حماسية مع لاعبة منتخب الصين تايبيه المخضرمة هسو وانج في منافسات وزن تحت 78 كجم، ضمن جولة اليوم الختامية للبطولة التي تشهد إقامة منافسات الوزن الثقيل للجنسين.

وستكون آخر مباريات منتخبنا في تلك البطولة في منافسات وزن 100 كجم على مستوى الرجال، عندما يلتقي ظفار كوستوف المصنف الأول في تلك المجموعة مع الفائز من نزال الياباني غرين كيتو والصيني شين ياجي، في الدور الثاني من تصفيات تلك المجموعة الحديدية.. وتأتي المشاركة في بطولة تشينغداو الصينية ضمن برنامج إعداد المنتخب الأول لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية السادسة لعام 2025، التي تقام بالعاصمة السعودية، والتي تعقبها بطولة أبوظبي جراند سلام بالفترة من 27 إلى 29 نوفمبر القادم، ضمن برنامج الإعداد المؤهل لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.

وكانت جولة أمس قد شهدت فوز لاعب منتخبنا ناجي يزبيك المستحق على الصيني لين جاوا في وزن تحت 73 كجم بالاستسلام نتيجة القبضة الحديدية، قبل أن يخسر أمام بطل طاجيكستان مسعودي أحمد، إلا أن فوزه بمباراة الترضية أمام كوان باريسي (كازاخستان) أهّله لمرحلة المجموعات، وهو ما يجعله قريباً من منصة الميداليات، حيث يواجه التركي ايدر توكتاي على الميدالية البرونزية.

ولم يتمكن لاعبنا عمر مراد من استكمال مشواره، رغم الفوز علي لاعب فريق الاتحاد الدولي للجودو كاليين كليم في منافسات الدور التمهيدي لوزن تحت 81 كجم، حيث خسر أمام بطل اليابان هوجو يوشيتو حامل ذهبية بطولة دوشانبي جراند سلام وذهبية البرتغال جراند بري، ليتأهل إلى دور الترضية ويخسر خلاله أمام لاعب طاجيكستان مخمد بيكوف نتيجة الإرهاق.

مع ختام الجولة الافتتاحية، يقف منتخب اليابان في صدارة الترتيب العام برصيد 5 ميداليات، منها 3 ذهبيات وبرونزيتان، ثم الصين في المركز الثاني برصيد ذهبية وبرونزية، ثم منغوليا ثالثاً برصيد ذهبية و3 برونزيات.