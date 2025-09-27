الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة

معتز الشامي (أبوظبي)

تحولت الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين إلى مناسبة خاصة عنوانها «الجماهير أولاً»، بعدما زحفت أعداد غفيرة إلى الملاعب لتمنح أغلب مباريات الجولة طابعاً استثنائياً، لاسيما لقاءات القمة الثلاث الكبرى.

وامتلأت المدرجات في قمم شباب الأهلي والعين، الوصل مع الشارقة، والجزيرة والوحدة، وكان الحضور الجماهيري بمثابة الوقود الحقيقي الذي دفع الفرق نحو الانتصارات، وأثبت أن صراع القمة لا يقتصر على الملعب، بل يمتد إلى المدرجات.

وتحول اللاعب «رقم 12» إلى عنصر دفع للاعبي فريقه لتقديم الأفضل فوق أرض المستطيل الأخضر، ليشتعل صراع لن يتوقف على الصدارة، لجماهير صنعت الفارق ووجهت بوصلة المنافسة.

وفي استاد راشد، حيث القمة المثيرة بين شباب الأهلي والعين، حضرت «الأمة العيناوية» بقوة رغم خوض المباراة خارج الديار، ونجحت في بث الحماس في نفوس اللاعبين طوال دقائق اللقاء، في مقابل حضور ملأ المدرجات لجماهير«القوة الحمراء» خلف الفرسان حامل لقب رباعية الموسم الماضي، لتشعل المنافسة منذ الدقيقة الأولى.

ورفع التشجيع المتواصل لـ «الأمة العيناوية» من معنويات الفريق، حتى جاء الهدف العالمي من أليخاندرو روميرو (كاكو) ليحسم القمة بهدف دون رد ويمنح «الزعيم» ثلاث نقاط ثمينة، حافظ بها على صدارة الترتيب. الجماهير البنفسجية أكدت مجدداً أنها الرقم الأصعب في مسيرة العين هذا الموسم مع التزامها بالحضور الكثيف داخل وخارج ملعب الفريق.

وفي زعبيل، قدمت جماهير الوصل واحدة من أجمل اللوحات الجماهيرية في الدوري حتى الآن، بعدما ملأت مدرجات الملعب باللون الأصفر وهتافات لا تهدأ، ورغم تقدم الشارقة في الشوط الأول، والدور الكبير للحضور اللافت لجماهير «الملك»، إلا أن التشجيع المتواصل تحول إلى وقود ألهم لاعبي «الإمبراطور» وتحول لسلاح أعادهم بقوة، فسجّل فابيو ليما هدف التعادل وأضاف نيكولاس خيمينيز هدف الفوز، وسط فرحة جماهيرية عارمة حولت الملعب إلى كرنفال أصفر، ليأتي الفوز بهدفين لهدف، وهذه ليست مجرد نتيجة، بل رسالة أن المدرج كان حاضراً كقوة حاسمة.

وفي ديربي العاصمة، احتضن استاد محمد بن زايد ديربي الجزيرة والوحدة وسط حضور جماهيري كثيف، أضفى هيبة إضافية على المباراة.

وامتلأت مدرجات العنابي باللون الأحمر الداكن والأهازيج الخاصة بالفريق، لتشكل حصناً نفسياً للاعبين، التشجيع المتواصل كان حاسماً في مباراة تكتيكية مغلقة، حتى نجح «أصحاب السعادة» في تسجيل هدف الفوز، ليحسموا واحدة من أصعب مواجهات الموسم بدعم جماهيري لا ينسى.

وبذلك تكون الجولة الخامسة قد أثبتت أن كرة القدم بلا جمهور تفقد نصف قيمتها، وأن المدرجات تبقى شريكاً رئيسياً في صناعة الانتصارات.

فالعين والوصل والوحدة خرجوا منتصرين ليس فقط بأهداف اللاعبين، بل بأصوات جماهيرهم التي جسّدت معنى «اللاعب رقم 12»، ورسخت أن طريق المنافسة على القمة يبدأ من المدرجات قبل أن يحسم فوق العشب الأخضر.

وكانت لبصمة الجماهير تلك، تأثير مباشر في شكل المنافسة على صدارة الترتيب، حيث انفرد العين برصيد 13 نقطة بعد فوزه على شباب الأهلي، كما تقدم الوحدة نحو الوصافة برصيد 11 هدفاً، بينما لحق الوصل بركب الفرق المنافسة على القمة برفع رصيده إلى 10 نقاط في الترتيب الخامس.