وستهام يقيل بوتر

لندن (أ ب)

أقال نادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم، مدربه جراهام بوتر، اليوم السبت، بعد خمس مباريات فقط من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل يومين من مواجهة إيفرتون.

ويتواجد وستهام في المركز قبل الأخير بعد أن خسر أربع مباريات في الدوري حتى الآن، وقد خرج بالفعل من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتولى بوتر تدريب الفريق في يناير وقاد الفريق لاحتلال المركز الرابع عشر في الموسم الماضي.

وذكر وستهام: "النتائج والأداء خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية موسم 2025 / 2026 لم تكن على مستوى التطلعات، ويعتقد مجلس الإدارة أن التغيير أصبح ضرورياً من أجل تحسين وضع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في أقرب وقت ممكن".

وأضاف وستهام أن "عملية تعيين بديل جارية حالياً". كما رحل عن الفريق أيضاً الطاقم الفني المساعد لبوتر.